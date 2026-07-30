Borsada işlem görüyordu: Çeyrek asırlık ambalaj devinden konkordato kararı

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Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirmek ve finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine, koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk'in geçici konkordato komiseri olarak atanmasına karar verdi.

Şirket, ekonomik koşulların mamul fiyatları ve üretim maliyetlerinde yarattığı dalgalanmanın yanı sıra artan finansman maliyetlerinin Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın enerji yatırımı tamamlanıncaya kadar geçici olarak faaliyetini durdurmasına neden olduğunu belirtti.

Açıklamada, kağıt fabrikası yatırımında yaşanan bürokratik gecikmeler nedeniyle yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euroya yükseldiği ve bunun ilave finansman yükü oluşturduğu ifade edildi.

Barem Ambalaj ayrıca, kısa vadeye dönüşen banka kredileri ile önemli müşterilerden ticari alacakların tahsilatındaki gecikmelerin nakit akışını geçici olarak olumsuz etkilediğini bildirdi.

Şirketin ana ortaklarının pay satışı yoluyla faizsiz kaynak sağlama planının ise piyasa koşulları ve yatırımcı talebindeki zayıflık nedeniyle öngörülen takvimde tamamlanamadığı kaydedildi.

Üretim faaliyetleri sürüyor

Barem Ambalaj, İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki ambalaj üretim tesislerinde faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini, bu tesislerin operasyonel olarak kârlı çalışmayı sürdürdüğünü ve şirketin nakit yaratma kapasitesini desteklediğini bildirdi.

Geçici mühlet sürecinde finansal kuruluşlar ve diğer alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması, vadelerin şirketin faaliyet döngüsü ve nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi için görüşmeler yürütülecek.

Şirket ayrıca kağıt fabrikasının olası satışı için de görüşmelere başlamayı planladığını açıkladı.