Borsada kritik seviyeler: Dr. Nuri Sevgen’den yatırımcıya "sakin olun" çağrısı

Piyasalardaki hareketliliğin beklenen bir durum olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, özellikle Borsa İstanbul ve Merkez Bankası tarafından alınan tedbirlerin yerinde olduğunu ancak bu adımların piyasada yansıtıldığı kadar devasa bir etkisinin bulunmadığını savundu. Borsa İstanbul’da açığa satış yasağının 6 Mart’a kadar uzatılmasının ve emir-işlem oranlarının düşürülmesinin açılıştaki olası panik satışlarını engellemek adına doğru bir adım olduğunu belirten Dr. Sevgen, endeksin seyri konusunda da önemli teknik seviyelere dikkat çekti. Cuma günü 21 günlük ortalama olan 13.700 puanın altına sarkıldığını hatırlatarak, endeksin kısa vadede 13.500-13.550 seviyelerine çekilme olasılığının yüksek olduğunu, en kötü senaryoda ise daha önce geçilmekte zorlanılan 12.800-13.000 bandının görülebileceğini ifade etti. Ayrıca borsada şubat ortasından nisan başına kadar vergi dönemi ve likidite kısıtlılığı nedeniyle geleneksel bir satış baskısı yaşandığını, İran krizinin bu mevsimsel duruma sadece "tuz biber" ektiğini vurguladı.

Jeopolitik risk emtia piyasasını hareketlendirdi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarına yönelik paylaşılan 140 dolar tahminlerini "çok abartılı" bulan Dr. Sevgen, piyasada bir arz sıkıntısı olmadığını ve OPEC'in üretim artışına gittiğini belirtti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının askeri olarak zor ve riskli bir hamle olacağını, ancak bölgedeki saldırıların şimdiden petrol tankerlerinin sigorta poliçelerinde iptallere ve navlun maliyetlerinde %50'lik bir artışa yol açarak fiyatları yukarı ittiğini söyledi. Teknik analizde petrolde bir "flama formasyonu" gözlemlediğini ifade eden Dr. Sevgen, bu formasyonun hedefinin 77-78 dolar seviyeleri olduğunu, Hürmüz riskinin fiyata dahil edilmesi durumunda dahi en fazla 85 doların görülebileceğini öngördü. Jeopolitik risklerin artmasıyla altının 5.000 yıllık "güvenli liman" görevini sürdürdüğünü ve parasal sistemdeki güvensizliğin de etkisiyle yükselişin 5.550-5.600 seviyelerine kadar devam edebileceğini kaydetti. Gümüşteki hareketin ise doğrudan savaşla ilgili olmadığını, daha çok arz eksiği ve sanayi kullanımından kaynaklandığını ancak genel yükseliş trendinin korunduğunu ekledi.

Dikkatler enflasyon verisinde

Piyasanın asıl odağının yarın açıklanacak enflasyon verileri olacağını hatırlatan Dr. Sevgen, İTO enflasyonunun yüksek gelmesinin moral bozucu bir sinyal olduğunu ifade etti. TÜİK tarafından açıklanacak verinin piyasa beklentisi olan %2,5 - 2,7 bandının üzerinde gelmesi durumunda Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini rafa kaldırabileceğini veya beklenen 100 baz puanlık indirimi 50 baz puana çekebileceğini öngördü. Yatırımcıların bu dönemde ekranı kapatıp sakin kalması gerektiğini söyleyen Dr. Sevgen, endeks genelinden ziyade senet bazlı hareketlere odaklanılmasını tavsiye etti. Kaçırdığını düşündüğü hisseler için bu geri çekilmelerin yatırımcılar adına bir fırsat olabileceğini ancak acele edilmemesi gerektiğini belirterek, piyasanın nisan başına kadar yatay veya aşağı yönlü bir eğilimde kalmasının muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.