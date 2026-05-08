Borsada rekor seviyeler ve yatırım stratejileri: Eda Karadağ’dan kritik analizler

Piyasaların 28 Şubat’tan bu yana ana gündem maddesinin ABD ve İran arasındaki gerilim olduğunu ifade eden Eda Karadağ, savaşın henüz tamamen sona ermediğini ancak taraflar arasında oluşan anlaşma umudunun piyasaları rahatlattığını dedi. Bu umudun petrol fiyatlarında sert geri çekilmelere yol açarak küresel risk iştahını desteklediğini belirten uzman, bu durumun Borsa İstanbul’a da olumlu yansıdığını ekledi. Karadağ, ABD’nin İran’a tanıdığı 48 saatlik sürenin kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak, bu süreçten gelecek olumlu haberlerin iyimserliği besleyeceğini, aksi bir senaryoda ise endeksin yeniden 15.000 puanın altına gerileyebileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul’da rekor ve tutunma çabası

Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü hareketin Nisan ayında ivme kazandığını ve endeksin 14.500 seviyelerini geride bırakarak 15.000 puanın üzerindeki rekor seviyeleri test ettiğini dile getiren Karadağ, piyasada oluşan iyimser havayı olumlu karşıladığını dedi. Dünkü güçlü işlem hacmiyle gelen yükselişin ardından bugün de benzer bir eğilimin sürebileceğini öngördüğünü belirten Karadağ, olası kar satışlarında bile endeksin belirli destek seviyelerinde tutunma çabası içinde olmasının piyasanın gücünü gösterdiğini ekledi. Petrol fiyatlarında olağanüstü bir artış yaşanmadığı sürece çok güçlü bir satış baskısı beklemediğini ifade eden Karadağ, piyasa dostu açıklamaların devam etmesiyle alımların daha da güç kazanabileceğini belirtti.

Yatırımcılara ‘sepeti çeşitlendirin’ önerisi

Karışık piyasa koşullarında yatırımcıların risklerini ancak sepeti çeşitlendirerek minimize edebileceğini ifade eden Karadağ, tek bir enstrümana yatırım yapmak yerine dengeli bir dağılımın en sağlıklı yol olduğunu dedi. Hisse senetlerinin mevcut risklere rağmen mutlaka yatırım sepetinde yer alması gerektiğini söyleyen Karadağ, altın tarafında ise özellikle haziran ve ağustos vadeli fiyatlarda yükseliş beklentisinin korunduğunu sözlerine ekledi. Yatırımcıların fon içeriklerini analiz ederek yatırım fonlarını değerlendirmelerini tavsiye eden Karadağ, özellikle yurt dışı piyasalardaki yapay zeka ve teknoloji odaklı hisselerde önemli fırsatlar görülebileceğini ancak döviz tarafındaki getirinin kontrollü hareket nedeniyle geçmiş yıllardaki kadar tatmin edici olmayabileceğini ifade etti.