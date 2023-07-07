Borsada şirketlerin kâr paylarına tevkifat oranı sıfırlandı

Kâr payı dağıtımında sıfır stopaj oranı uygulaması, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin aldıkları kendi paylarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

193 sayılı gelir vergisi kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, ilgili kararın 1. maddesinin son fıkrasında; "Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır" ibaresi, "Payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır" şeklinde değiştirildi.