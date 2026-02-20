Borsada "soluklanma" sinyali: 1,5 ayda bir yıllık faiz getirisi realize edildi

Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası programında değerlendirmelerde bulunan Pusula Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık, Borsa İstanbul, bankacılık sektörü ve altın piyasasına dair kritik bir yol haritası paylaştı. Dükkancık, borsada yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcıların kısa vadede temkinli olması gerektiğinin altını çizdi.

Borsada teknik soluklanma ve gelecek projeksiyonları

Dükkancık, Borsa İstanbul'un yılın ilk 1,5 ayında sağladığı yaklaşık %26-27 oranındaki getirinin yıllık net mevduat faizine eş değer bir kazanca ulaştığını ve bu durumun teknik bir "soluklanma" ihtiyacı doğurduğunu belirtti. Endekste 14.500 - 15.000 puan bandına (340-345 dolar) yaklaşıldıkça momentumun azaldığını ifade eden Dükkancık, bilançoların tamamlanmasıyla birlikte Şubat sonu ve Mart başında 4-6 haftalık bir konsolidasyon (sindirme) süreci yaşanabileceğini öngördü. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarında ise 2026 sonu veya 2027 başı itibarıyla endeksin 400-420 dolar bandına, kur beklentisiyle birlikte TL bazında ise 180.000 - 200.000 seviyelerine ulaşma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Yabancı yatırımcı ilgisi ve bankacılıkta reel karlılık

Yabancı yatırımcı ilgisindeki değişime dikkat çeken Dükkancık, piyasaya artık sadece kısa vadeli değil, Türkiye'nin ekonomik döngüsünü hedefleyen "long" (uzun vadeli) fonların girmeye başladığını ve Ocak ayında 1,5 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleştiğini kaydetti. Bankacılık sektörüne dair iyimser bir tablo çizen Dükkancık, bankaların yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez bu yıl enflasyon üzerinde öz sermaye karlılığına ulaşarak reel anlamda para kazanmaya başlayacakları bir döneme girdiğini ifade etti.

Hisse bazlı analizler

Hisse bazlı analizlerinde Aselsan'ın küresel savunma temasıyla "güvenli liman" özelliğini sürdürdüğünü ancak fiyat ile değer arasındaki makasın doygunluğa ulaştığını belirten Dükkancık, Astor için ise güçlü yatırımlara rağmen fiyatın kısa sürede 110 TL'den 200 TL bandına yükselmesi nedeniyle yeni bir hareket dalgası öncesinde teknik bir düzeltme beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Altın piyasasında taktiksel hamle dönemi

Dükkancık, altın piyasasına yönelik ise ons altında 5.000 dolar seviyelerindeki dengelenme arayışının süreceğini öngördü. Altında "nereden alınırsa kazandırır" döneminin sona erdiğini savunan Dükkancık, bu yıl için taktiksel bir yaklaşım önererek; 5.400-5.500 dolar bandında satış, 4.500 dolar seviyelerinde ise alım yönünde bir stratejinin en doğrusu olacağını belirtti.