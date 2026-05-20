Borsada son bir ayda ortak satışları 1.3 milyar doları aştı

ŞEBNEM TURHAN

Orta Doğu’yu karıştıran savaşın ateşkes ve müzakere dönemine girmesiyle birlikte Borsa İstanbul BİST100 endeksi yüksek hacimde rekorlara imza atarken şirketleri borsada işlem gören ortaklardan son 1 ayda yoğun satışlar geliyor. EKONOMİ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimlerden çıkardığı bilgilere göre 10 Nisan’dan 18 Mayıs’a kadar 43 şirketin çeşitli ortakları farklı tarihlerde hisse satışlarına imza attı. Yapılan hesaplamaya göre patron ve ortaklar bu satışlardan yaklaşık 60.75 milyar lira yani 1.33 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Bu şirketlerin son 1 yılda hisse hareketleri çoğunlukla hızlı yukarı yönlü olurken uzmanlar ortakların şirketlerin bu piyasa değerini etmeyeceğini düşünmeleri nedeniyle satış yaptığını iddia etti. Ortak satışları sonrasında bazı hisse fiyatlarının hareketi negatife döndü.

Savaşa kadar performans pozitif

Bu yıla büyük umutlarla başlayan Borsa İstanbul endeksleri 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısına kadar olumlu bir performans gösterdi. Yeni halka arzların da hızlanmasıyla yatırımcı ve işlem hacminde yükselişler yaşayan Borsa İstanbul endekslerinde savaşla birlikte sert satışlar ve dalgalanmalar oluştu. 10 Nisan’da başlayan ateşkes ve belirsizliklerle dolu olsa da takip eden müzakere süreci borsanın yeniden yönünü yukarıya çevirmesini sağladı. İçeride sıkı para politikası dışarda savaşın etkileri ve belirsizlikleri borsadaki şirketlerin 2026 performansı için negatiflikler içerse de ilk çeyrek bilançolarda pozitif bir seyir yaşandı.

Spor endeksi dışında hepsi yükseldi

Borsa İstanbul BİST100 endeksi geçen haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesini yenilerken likit bankacılık ve dalgalı yapısıyla dikkat çeken spor endeksi dışında tüm endeksler bu yıl yükselişe imza attı. Bu olumlu hava son günlere doğru bulutlansa da yine de BİST100 endeksinin 14 bin puanın üzerindeki seyri devam ediyor. Ateşkesle başlayan bu olumlu hava tek tek hisselerde de gözlendi. Bazı hisseler çok hızlı yükseliş hareketi yaptı, bazıları ise bu dönemde geride kaldı. Ancak bu dönemde en dikkat çeken endeks rekorları yüksek hacimlerle yaşanırken şirket ortaklarının pay satışları oldu. 10 Nisan’dan bu yana 43 farklı şirket ortağı pay satışı yaparken bu şirketlerden bazılarının son 1 aydaki yükselişi dikkat çekici. Hesaplamalarda Bank of America’nın bazı hisselerde yaptığı alım satım işlemleri ise dikkate alınmadı.

Satıştaki hisselerde fiyatını katlayanlar var

EKONOMİ'nin 10 Nisan'dan 18 Mayıs'a kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlerden çıkardığı tabloya göre bu 43 şirketinin 24'si son 1 ayda negatif bir seyir gösterdi 19'i yükseldi. Bu yılki performanslarına bakıldığında ise 13 tanesinin hisse fiyatı geride kaldı. Bu yılki performanslarında geçen yıl kapanışa göre hisse fiyatı yüzde 366,15 artan Anel Elektrik, yüzde 343,66 artan Prizma Pres, yüzde 167,75 artan Astor, yüzde 159,49 artan Koray GMYO, yüzde 124,87 artan Van Gıda ve yüzde 98,7 artan Escar dikkat çekti. Bu yıl geçen yılsonuna göre hisse fiyatı geride kalan ve ortakları pay satışı yapan şirketlerde ise yüzde 34,68 düşen Büyük Şefler, yüzde 33,67 düşen Gen İlaç, yüzde 30,69 gerileyen Kontrolmatik, yüzde 26,87 düşen İmaş Makine ve yüzde 25,46 düşen Pasifik Eurasia Lojistik yer aldı.

Satışlar BİST’te arz baskısını artırıyor

Piyasa uzmanları patron ve ortak satışlarının son 1 ayda yoğunlaşmasına işaret ederken bu durumun dikkat çekici olduğunu vurguluyor. EKONOMİ’ye konuşan uzmanlar pay satışı yapan bazı patron ve ortakların şirketlerinin hisselerinin bu değerde olmayacağına olan inançlarıyla satış yaptıklarını ileri sürerken yükseliş döneminden kazançlı çıkmayı amaçladıklarını savundu. Aracı kurumların raporlarına da pay satışları girdi. Raporlara göre yüksek seyreden petrol fiyatları ve beklenti üzeri enflasyon TL varlıklar üzerinde kısa vadeli baskıya neden olurken; halka arzlar, pay satışları ve MSCI endeks değişiklikleri BİST'te arz baskısını artırıyor.

Türkiye Sigorta’dan yabancıya satış

Ortak satışının yaşandığı şirketler arasında Türkiye Sigorta yabancı kurumsal yatırımcılara borsa dışında satış işlemi gerçekleştirdi. Ve 13.50 lira fiyattan talep toplama işlemi ile işlem kapsamında önceki açılış fiyatına göre yaklaşık yüzde 7,4'lik bir iskonto ile satış gerçekleştirildi. Satışın brüt hasılatı yaklaşık 6 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlem kapsamında Citigroup ve JP Morgan müşterek küresel koordinatörler ve talep toplayıcılar sıfatıyla hizmet verdiler. İşlem kapsamında, payların tamamının satılması halinde, TVF Finansal Yatırımlar’ın Türkiye Sigorta'daki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 76,10 olması, Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranının ise yüzde 23,90 olması bekleniyor.

Borusan ve Rönesans’ta blok satış

Borusan Holding ise Borusan Boru'da hisse satışını Türkiye içinde ve yurtdışına yerleşik kurumsal yatırımcılara gerçekleştirdi ve işlem hisse başına 540 TL'den fiyatlandı. Bu kapsamda işlem kapsamında yaklaşık 4.59 milyar TL tutarında brüt satış geliri elde edildi. Borusan Boru'nun işlemden herhangi bir gelir elde etmeyeceği açıklandı. İşlem kapsamında Citi ve HSBC küresel koordinatörler olarak görev yaptı. Açıklamaya göre işlemin tamamlanmasını takiben, Borusan Holding'in, Borusan Boru'daki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 68,85'ye düşerken Holding, Borusan Boru'nun çoğunluk hissedarı olmaya devam edecek.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'da da GIC Private Limited'in yüzde 13,846 hisse satışı pay başına 163 liradan gerçekleşti. Bu fiyat önceki gün kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 12,5 iskonta içerirken KAP açıklamasına göre işlemden yaklaşık 7 milyar 479,3 milyon lira brüt hasılat elde edildi. Satışta Citigroup, Merrill Lynch, Ünlü Menkul müşterek global koordinatör ve talep toplayıcılar olarak hareket etti. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte GIC'in Rönesans Gayrimenkul Yatırım'daki ortaklığı da sona erecek.