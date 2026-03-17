Borsada stratejik seviyeler: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan alım ve satım sinyalleri

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ocak ayına ilişkin bütçe verilerinde faiz harcamalarının yıllık bazda %180 oranında artış göstermesine dikkat çekti. Bütçeye iki ayrı pencereden bakılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, faiz dışı dengenin güçlü bir fazla verdiğini ancak faiz harcamaları dahil edildiğinde ciddi bir bütçe açığının ortaya çıktığını vurguladı. Vergi gelirlerinin enflasyona kıyasla sergilediği iyi performansın şubat ayı verilerinde de devam edip etmeyeceğinin kritik olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası ve faiz artırım senaryoları

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftaki faiz kararının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, bankanın temkinli duruşunu koruduğuna dikkat çekti. Goldman Sachs’ın nisan ayı için 300 baz puanlık bir faiz artırımı öngören raporunun piyasada ciddi bir yankı uyandırdığını vurguladı. Yurt içi yerleşiklerin döviz talebinde belirgin bir artış olması durumunda, Merkez Bankası'nın rezervleri eritmek yerine faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Borsa İstanbul’da petrol ve enflasyon baskısı

Borsa İstanbul’un savaş kaynaklı risklere rağmen haftayı yükselişle kapattığını ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon kaygılarını tetiklediğine dikkat çekti ve petrol fiyatlarının güçlü kalmasının, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı bir senaryoyu güçlendirdiğini vurguladı. Borsa tarafında cuma günü yaşanan düşüşün ana sebebinin Goldman Sachs raporu olduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, endekste 12.897 ve 12.900 seviyelerinin en kritik destekler olduğunu ifade etti.

Borsa İçin stratejik seviyeler ve beklentiler

Endeksin belirli bir bant aralığında hareket etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcılar için 12.500 seviyelerinden itibaren kademeli alım yapılabileceğini vurguladı. Belirgin bir yükselişten söz edebilmek için 13.600 direncinin hacimli bir şekilde geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların tepki yükselişlerini kar alımı için değerlendirmesi gerektiğini ve dirençler kırılmadan yüklü pozisyon almanın riskli olduğunu söyledi.

Küresel piyasalar ve Fed'in "şahin" tonu

Küresel piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, Fed’in faizleri sabit tutsa bile Powell’ın açıklamalarının piyasa tarafından "şahin" algılanma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararının ve dolar/yen paritesindeki 160 sınırının küresel denge açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Altın ve gümüşte güçlü dolar baskısı

Doç. Dr. Eryılmaz, değerli metallerin "güvenli liman" talebine rağmen güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileriyle baskılandığına dikkat çekti. Ons altın için 5.050 dolar altındaki seyrin gerçek bir satış baskısı yarattığını vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, gram altında ise 7.190 seviyesinin kritik bir direnç olduğunu, bu seviyenin üzerine çıkılmadığı sürece aşağı yönlü kırılma riskinin masada kalmaya devam edeceğini ifade etti.