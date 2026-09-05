Borsada uyum sancıları ve enflasyonda 'yavaş' seyir: Abdurrahman Yıldırım’dan önemli analizler

Abdurrahman Yıldırım, enflasyonun son bir yıldır %30’lu seviyelerde adeta patinaj çektiğini ve bu seviyenin altına inmekte zorlandığını belirtti. Önümüzdeki aylarda enflasyonun bir miktar gerileyerek %20’li rakamları göreceğini umduğunu ifade eden Yıldırım, açıklanan %1,84’lük ağustos ayı enflasyon rakamını değerlendirdi. Bu rakamın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için yeni bir hareket alanı açmadığını ancak olumsuz bir etki de yaratmayacağını belirten Yıldırım, verinin tam sınırda bir değer olduğunu vurguladı. Ağustos ayı enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre hafif düşük gelmesinin yıllık bazda gerilemeyi sürdürdüğünü ancak gıda ile meyve-sebze fiyatlarının sağladığı mevsimsel desteğe rağmen enflasyonun genel seyrinin hala yüksek olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatları ve enflasyonda düşüş beklentisi

Türkiye’nin kendi kontrolü dışında gelişen bir akaryakıt ve petrol fiyatı sorunu yaşadığına değinen Yıldırım, küresel piyasalarda petrolün 90 dolar seviyelerinde dalgalandığına dikkat çekti. Petrol fiyatlarının dünyada gerilemesi durumunda Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinin kolaylaşacağını söyleyen Yıldırım, mevcut şartlar altında enflasyonda hızlı bir düşüşün mümkün görünmediğini, ancak oldukça yavaş, zaman alan ve marjinal olarak nitelendirilebilecek bir gerilemenin yaşanabileceğini ifade etti. Mevsimsel etkilerle eylül ve ekim aylarının enflasyon açısından tehlikeli ve zor dönemler olduğunu belirten Yıldırım, kasım ve aralık aylarında ise fiyatların geçmiş yıllardaki gibi sert düşmek yerine bu yıl daha yatay bir seyir izleyebileceğini dile getirdi. Ancak geçen yılın yüksek baz etkisi sayesinde önümüzdeki eylül ve ekim aylarında yıllık enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini öngördü.

SPK düzenlemesi piyasada uyum sürecini başlattı

Borsa İstanbul’un hareketli ve sancılı bir haftayı geride bırakmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni mevzuatını yorumlayan Yıldırım, piyasanın şu anda bu yeni kurallara uyum sancısı çektiğini belirtti. Bu düzenlemenin SPK’nın kendi keyfi tercihi olmadığını, aksine uluslararası alanda zorunlu bir adım olduğunu vurguladı. MSC endeksi başta olmak üzere uluslararası endeks hazırlayıcı şirketlerin Türkiye’yi 'Gelişmekte Olan Ülkeler' statüsünden 'Sınır Piyasalar' statüsüne düşürmekle tehdit ettiğini hatırlatan Yıldırım, SPK’nın milyarlarca dolarlık kaybı önlemek adına acil kararlar aldığını ifade etti. Yıldırım, bu durumun kısa vadede piyasada satış baskısı ve uyum sancısı yaratsa da, gelecekte işlemlerin daha güvenli, uluslararası standartlara uygun olmasını sağlayacağını ve Borsa İstanbul'u daha iyi bir noktaya taşıyacağını belirtti.

Orta Vadeli Program'dan (OVP) beklentiler: Enflasyonda %19 hedefi

Orta Vadeli Program (OVP) hakkında da görüşlerini paylaşan Abdurrahman Yıldırım, programın piyasa beklentilerini iyileştirecek ciddi bir makas değişikliği barındırmasının şart olduğunu söyledi. Programın pazar günü açıklanmasının, izleyicilere ve okuyuculara geniş bir inceleme zamanı tanımak amacıyla yapılmış bilinçli bir tercih olduğunu belirten Yıldırım, yeni planda bazı yapısal reform mesajlarının ve projelerinin yer alacağını tahmin ettiğini ifade etti.

OVP’de enflasyon hedefinin %19 civarında belirlenmesini beklediğini dile getiren Yıldırım, %20’li seviyelerde kalacak bir tahminin piyasa üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi. Yıldırım, bu nedenle beklentileri karşılamak adına söz konusu hedefin altını dolduracak somut projelerin ve programların hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.