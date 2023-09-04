Borsada yatırımcı sayısı artışını sürdürdü

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 1 Eylül ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 74 bin 27 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 190 bin 696'dan 6 milyon 264 bin 723'e çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 9,32 trilyon TL'den 9,8 trilyon TL'ye yükseldi.