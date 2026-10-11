Borsada yeni dönem başlıyor: Yatırımcı Risk Takip Sistemi için tarih belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılması planlanan düzenlemeyle piyasa bozucu işlemler, içeriden bilgi sızdırılması ve piyasa dolandırıcılığına yönelik yaptırımların artırılması öngörülüyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yatırımcıların karşılaşabileceği riskleri önceden belirlemek amacıyla kurulması planlanan Yatırımcı Risk Takip Sistemi’nin ise 2027’nin ikinci çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.

Borsa manipülasyonuna karşı yeni düzenleme

Borsa manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı için ilgili kurumların görüşlerinin hızla bildirilmesi istendi.

Devlet Denetleme Kurulunun yürüteceği çalışmaların ardından taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hedefleniyor.

Düzenlemeyle piyasa bozucu işlemler, içeriden bilgi sızdırılması, ticaret ve piyasa dolandırıcılığına yönelik yaptırımların ağırlaştırılması ve cezaların caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca yatırım fonlarının tasfiye edilmesi durumunda yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yeni hükümlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Yatırımcı Risk Merkezi 2027'de kurulacak

Yeni Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda, sermaye piyasalarındaki risklerin bütüncül biçimde izlenmesi için Yatırımcı Risk Merkezi kurulması ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi'nin oluşturulması planlanıyor.

Sistemle yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklerin daha yakından takip edilmesi, olası sistemik risklerin önceden belirlenmesi ve piyasalarda erken uyarı mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Programda sistemin 2027 yılının ikinci çeyreğinde kurulması hedefleniyor.

Aracı kurumlara sıkı denetim geliyor

Düzenleme çalışmaları kapsamında yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yatırım kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esaslarının da yeniden ele alınması öngörülüyor.

Aracı kurumların sermaye yeterliliği yükümlülükleri, kredili menkul kıymet alımları, açığa satış işlemleri ve ödünç alma-verme uygulamalarına ilişkin mevzuatın kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemelerle sermaye piyasalarında denetimin güçlendirilmesi, usulsüz işlemlerin önlenmesi ve yatırımcıların haklarının daha etkin korunması hedefleniyor.