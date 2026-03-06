Borsada yön arayışı sürüyor! Dr. Nuri Sevgen'den kritik değerlendirmeler

Piyasalarda gözler hafta sonu yaşanabilecek jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe çevrilmiş durumda. Dr. Nuri Sevgen, Borsa İstanbul için 13.200 seviyesindeki 21 günlük ortalamanın kritik bir direnç olduğunu, bu seviye aşılırsa 13.500 hedefinin gündeme gelebileceğini belirtti. Aşağıda ise 12.800-13.000 bölgesinin taban arayışında önemli olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, Cuma günü olması ve bölgedeki jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların hafta sonu riskini almak istemeyerek satışa yönelebileceği uyarısında bulundu.

Açığa satış için kritik uyarı

Pazartesi günü açığa satış yasağının kalkma ihtimaline de değinen Dr. Sevgen, bu işlemin sanılanın aksine fiyatların aşırı yükseldiği noktalarda piyasayı dengeleyici bir rol üstlendiğini ancak tecrübesiz yatırımcılar yerine profesyoneller tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken Dr. Sevgen, aralık ayından bu yana %45'lik bir artış yaşandığını ve Brent petrolde 85 doların aşılması durumunda grafiklerdeki formasyonun fiyatları 100 dolara kadar taşıyabileceğini söyledi.

Orta Doğu’daki gerilimin deniz yollarını kapatmasıyla yükselen navlun maliyetlerinin enflasyonist baskı yarattığını belirten Dr. Sevgen, emtia piyasalarında altının 5.150 dolar direncini kırması halinde 5.500-5.600 seviyelerine yönelebileceğini, gümüşte ise 85 dolar üzerindeki kalıcılığın "al" sinyali oluşturacağını ifade etti. Kripto tarafında ise Bitcoin’in 69.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 80.000 dolar ve üzerine doğru hareket potansiyelinin devam ettiğini ekledi.