Borsadaki 193 şirket 2025’te 251 milyar temettü dağıtacak!

Son birkaç yıldır yaşanan ekonomik daralma, artan maliyetler ve yüksek enflasyon toplumun her kesimini fazlasıyla etkiliyor. Vatandaş bu süreçte geçim sıkıntısına düşerken, şirketlerse ayakta kalma savaşı veriyor. Nitekim yaşanan sıkıntılar şirketlerin bilançolarında düşen satışlar, azalan kârlar olarak kendini gösteriyor.

Ekonomideki gelişmeler temettüleri de etkiliyor

Borsa şirketleri de ekonomideki daralmadan nasibini almış durumda. Nefes'in haberine göre, pek çok sektörde satışlar geriledi, üretim maliyetleri yükseldi, kâr marjları daraldı. Kimi şirketler güçlü döviz gelirleriyle günü kurtarırken iç pazara bağımlı olanlar kayıplar yaşadı. Gelişmeler kârlarda erimeye sebep olurken, şirketlerin ödeyeceği temettüler de bundan etkilendi.

Yıl sonuna kadar 193 şirket temettü ödemesi yapacak

Bu yılın başından itibaren ödenen temettüler ve yılın geri kalanında ödenecek olanlarla birlikte bu yıl 193 şirket 251 milyar 51 milyon lira temettü ödemesi yapacak. Geçen yıl ise 215 şirket 245 milyar 427 milyon lira temettü ödemişti.

Temettü verimliliği en yüksek şirketler öne çıkıyor

Analistlere göre temettü geliri açısından bakıldığında öncelikle hissenin maliyeti önemli. Hissesi 50 lira olan şirketin 1 lira temettü vermesiyle hissesi 2 lira olan şirketin 1 lira temettü vermesi arasında büyük fark var. Bu da şirketin temettü verimliliğini ortaya koyuyor. Temettü verimliliği en yüksek şirket hisseleri BIST Temettü 25 endeksi kapsamında da yer alıyor. Endeks kapsamında İş Menkul, Tüpraş, Doğuş Oto, BİM, Tofaş gibi hisseler bulunuyor.

ABD’li yatırımcılar temettü geliriyle yaşıyor

Türkiye’de temettü geleneği henüz tam oturmuş değil. ABD’de yatırımcıların hissenin fiyat artışından değil temettülerinden kazandığını kaydeden analistler, özellikle temettü gelirlerinin emeklilerin yaşamlarına oldukça büyük katkısı olduğunu ve hisse senedi alımlarının bu nedenle yaygın olduğunu belirtiyor. Türkiye’de ise enflasyon nedeniyle şirketlerin kârını dağıtmayıp sermayeye eklediklerine de dikkat çekiliyor.

Temettü ödeme oranı düşüyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu temettü verilerine göre temettü ödeme oranında düşüş var. Son beş yıla baktığımızda şirketlerin elde ettikleri kârdan ne oranda kâr payı ödediğini toplu olarak gösteren bu oran 2021 yılında en yüksek seviyesindeydi. 2021’de 0.38 olan temettü ödeme oranı yüzde 52 düşerek 2024 yılına 0.18’e geriledi. Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam kâr payı ödemelerindeki nominal değişimi gösteren MKK Temettü Ödeme Endeksi ise 1.057’ye yükseldi. 2023’te endeks 605 seviyesindeydi.