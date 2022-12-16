Borsadan haftalık kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,66 ile iletişim oldu.

Resesyon endişeleri ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel pay piyasaları negatif bir seyir izledi. Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirten analistler, dengelenme sürecinde artabilecek oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Analistler, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını aktardı.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme, Japonya'da enflasyon, Euro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.