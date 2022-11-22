Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,37, holding endeksi yüzde 3,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,91 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen COVID-19 vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in yarın açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alırken para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörüldü.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 seviyesinin direnç, 4.550 ve 4.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.