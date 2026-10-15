Borsalardaki çalkantı tahvilleri yeniden güvenli liman haline getirebilir mi?

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Küresel piyasalarda yapay zeka odaklı yatırımlara yönelik iyimserlik yerini giderek artan risk endişelerine bırakıyor. Teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, yatırımcıların hisse senetlerinden çıkarak devlet tahvillerine yönelmesine yol açarken tahviller yeniden güvenli liman özelliğiyle öne çıkıyor.

Yapay zeka sektörüne aktarılan büyük miktardaki sermayenin ne zaman yeterli kazanç sağlayacağına ilişkin soru işaretleri büyüyor. Özellikle borçlanarak veri merkezi ve bilgi işlem kapasitesi oluşturan şirketlerin finansman maliyetlerini mevcut seviyelerde karşılamayı ne kadar sürdürebileceği yakından izleniyor.

Enflasyon yüksek, tahvil getirileri geriliyor

ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Federal Rezerv'in faiz artırımlarına devam edebileceği ihtimalini gündemde tutuyor. Buna rağmen devlet tahvillerine yönelen talep, piyasalarda dikkat çekici bir hareket yarattı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi perşembe günü 8,4 baz puan gerileyerek yüzde 5,105'e indi. Böylece getiri, son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi ve geçen hafta ulaştığı 24 yılın zirvesinden uzaklaştı.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi de 6,5 baz puan düşerek yüzde 2,93'e indi. Almanya ve Fransa'nın devlet tahvili vadeli işlem sözleşmelerinde ise yükseliş görüldü.

Bu tablo, tahvil piyasasındaki hareketin yalnızca faiz beklentileriyle açıklanamayacağını gösteriyor. Hisse senetlerindeki düşüşün ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri zayıflatması, yatırımcıların daha güvenli gördükleri varlıklara yönelmesini destekliyor.

Yapay zeka hisselerindeki satış dalgası derinleşiyor

Son günlerde küresel hisse senedi piyasalarında satış baskısı özellikle yapay zeka yatırımlarından fayda sağlayan teknoloji şirketlerinde yoğunlaştı. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 8 gerilerken, Philadelphia yarı iletken endeksi de çarşamba günü yüzde 4,3 düşüş kaydetti. Yarı iletken endeksinin düşüş serisi böylece altı işlem gününe ulaştı.

Yapay zeka sektöründeki bu gerileme, yatırımcıların şirketleri değerlendirirken büyüme beklentilerinin yanı sıra nakit üretme kapasitesine ve borç yüküne daha fazla odaklanmasına neden oluyor.

BlackRock Investment Institute de yapay zeka kaynaklı dalgalanmaları gerekçe göstererek ABD hisse senetlerine yönelik görünümünü nötr seviyeye indirdi. Kurum, ABD Hazine tahvillerine ilişkin değerlendirmesini ise yukarı yönlü güncelledi ve kısa vadeli tahvilleri tercih etti.

Borçla finanse edilen yapay zeka yatırımları risk yaratıyor

Piyasalardaki endişelerin merkezinde, yapay zeka altyapısına yönelik büyük ölçekli yatırımların önemli bölümünün borçla finanse edilmesi bulunuyor. Şirketlerin bu harcamaları karşılayacak gelirleri yeterince hızlı elde edememesi, finansman koşullarının daha da zorlaşması halinde riskleri artırabilir.

Veri merkezi işletmecisi CoreWeave, bu endişelerin öne çıktığı şirketlerden biri. LSEG verilerine göre şirketin ihraç ettiği tahvillerin toplamı 22 milyar dolara, kredilerinin toplamı ise 26 milyar dolara ulaşıyor.

CoreWeave'in tahvillerindeki satış baskısı da dikkat çekiyor. Şirketin tahvillerinde getirilerin yüzde 15 seviyesine ulaşması, yatırımcıların yapay zeka müşterilerinin önümüzdeki yıllarda bu altyapı hizmetlerinin maliyetini karşılayacak gelirleri üretip üretemeyeceğini sorguladığını gösteriyor.

Risk kredi piyasalarına yayılabilir

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygılar yalnızca borsalarla sınırlı kalmıyor. Şirketlerin borçlarını geri ödeyememe riskine karşı koruma sağlayan finansal araçların maliyetindeki artış, kredi piyasalarında da baskının hissedildiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, özellikle teknoloji ve girişim şirketlerine finansman sağlayan kuruluşların daha temkinli davranmasının, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları yavaşlatabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, henüz temerrütler ortaya çıkmadan finansman koşullarının sıkılaşmasına neden olabilir.

Öte yandan devlet tahvillerinin yeniden güvenli liman olarak görülmesi, bu varlıkların enflasyon ve yüksek kamu borcu karşısındaki dayanıklılığına ilişkin tartışmaları tamamen ortadan kaldırmış değil.

Tahvillerin güvenli liman rolü kalıcı mı?

Yılın büyük bölümünde yüksek enflasyon baskısı ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle yatırımcıları korumakta zorlanan tahviller, yapay zeka hisselerindeki düşüşle birlikte yeniden talep görüyor. Ancak piyasaların önündeki temel soru, bu yönelimin kalıcı olup olmayacağı. Yapay zeka yatırımlarından beklenen gelirlerin gerçekleşmemesi ve kredi koşullarının daha da sıkılaşması halinde teknoloji sektöründeki baskı büyüyebilir.

Tahvil piyasasındaki son yükseliş, yatırımcıların riskleri yeniden değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte yüksek enflasyon, faiz beklentileri ve şirketlerin borç yükü, tahvillerin bundan sonraki seyrini belirleyecek temel unsurlar olmayı sürdürüyor.