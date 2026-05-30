Borsanın açıldığı hafta temettü ödemesi geliyor; Portföyünde 1 lot olan 17 TL alacak!
2026 Kurban Bayramı tatilinin ardından 1 Haziran Pazartesi günü açılış yapacak olan Borsa İstanbul’da 10 şirket temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor.
Portföyünde ilgili hisselerden sadece 1 lot bulunduran yatırımcıların bile pay başına 17 TL'ye varan ödemeler alacağı bu süreç, piyasalarda bayram sonrası hareketliliği artıracak. Dağıtılacak kar payları hafta boyunca hesaplara yansıtılacak.
- 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS), Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit ve Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) nakit temettüleri ödenecek.
- 2 Haziran Salı günü Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) nakit temettüleri ödenecek.
- 3 Haziran Çarşamba günü Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) nakit temettüleri ödenecek.
- 4 Haziran Perşembe günü TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) ve Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) nakit temettüleri ödenecek.
- 5 Haziran Cuma günü ödenecek olan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit nakit temettüsü ile haftanın temettü takvimi son bulacak.
İşte önümüzdeki haftanın temettü takvimi:
|Şirket (Hisse kodu)
|Hisse başına brüt temettü
|Hisse başına net temettü
|Temettü hak kullanım tarihi
|Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
|0,5876180 TL
|0,4994753 TL
|1 Haziran 2026
|Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)
|1,8804153 TL
|1,598353 TL
|1 Haziran 2026
|Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit
|2,70 TL
|2,295 TL
|1 Haziran 2026
|Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
|0,3529411 TL
|0,2999999 TL
|1 Haziran 2026
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|2,00 TL
|1,70 TL
|2 Haziran 2026
|Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
|0,550 TL
|0,4675 TL
|3 Haziran 2026
|İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)
|4,50 TL
|3,8250 TL
|3 Haziran 2026
|TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
|5,00 TL
|4,25 TL
|4 Haziran 2026
|Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
|0,70 TL
|0,5950 TL
|4 Haziran 2026
|Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit
|2,50 TL
|2,50 TL
|5 Haziran 2026
Kaynak: rotaborsa.com
Derleme: ekonomim.com