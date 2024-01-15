Şans sohbetleri: Borsanın yeni temposu şekilleniyor

ŞANS SOHBETLERİ - ALİ AĞAOĞLU - HAKAN GÜLDAĞ

Güldağ: Moody's'den Türkiye için not artışı gelmedi. Görünümü pozitife çevirdi. Beklendiği gibi. Ama cuma günkü işlemler sanki not artışı haberi alınmış gibiydi borsada. 8 bini aştı endeks.

Ağaoğlu: Hemen 8 binin altında da kapattı. Moody’s şunu söylüyor: Heterodoks politikalardan vazgeçildi. Kararlı bir şekilde ortodoks politikalara dönülmüş olması görünüm artışının ana sebebi. Ama diyorlar, enflasyon önümüzdeki birkaç ay yine artmaya devam edecek. Yeni bir zirve gördükten sonra normalleşmesini bekliyoruz. Haklı, biz de bekliyoruz.

Güldağ: Sorun yok. Sadece rahatsız eden şey, bu 'yabancı' değerlendirmelerine, 'yabancı gelecek' beklentisine aşırı bir bağımlılık oluştu. Yabancı kime gelecek, nasıl gelecek, bunun üzerine kuruldu adeta piyasa. Bu bir yanıyla İstanbul Borsası'nın güçlü yanı, diğer borsalara göre pozitif bir beklenti oluşturuyor. Gelgelelim aynı zamanda güçsüz yanı, çünkü; yabancı beklentisi içinde ama yabancıların pek de olmadığı bir borsada yerli yatırımcının kendi kendine bahis oynadığı bir havada, hop oturuyor, hop kalkıyor piyasa. Biri bir rapor filan yazmayagörsün. Havalanıveriyoruz. Sonra da bir başka enformasyonla yere yapışıyoruz.

Ağaoğlu: Söylediklerine katılıyorum ama birine daha fazla katılıyorum: Yerli yatırımcıların kendi aralarında bahis oynarcasına hareket ettiği bir borsa haline geldi burası. Hakikaten Godot'yu bekler gibi bekliyoruz yabancıları. Godot'yu bekler gibi bir durum var.

Güldağ: Yabancı yatırımcıyla toplantılarda hala akıllarında pek çok soru olduğu anlaşılıyor...

Ağaoğlu: Amerika toplantısında Bakan Şimşek kalacak mı gidecek mi sorusu halen daha gündemde olduğuna göre...

Güldağ: Kendimiz yarattığımıza göre, durumu düzeltene kadar çekilecek bunlar anlaşılan...

Ağaoğlu: Bunun da bir çaresi maalesef yok. Kendi adıma sayın Bakan'ın görevde kalacağı konusunda daha güvende hissediyorum. Bu politikadan başka bir politika alternatifimiz yok artık. İki yıllık müthiş deneyim ve de müthiş bir maliyeti oldu ülkeye. O maliyeti azaltabilmek veya zamana yayabilmek için bile bu politikaya devam etmemiz lazım. Bu politikanın da iyi uygulayıcılarından biri olarak Sayın Şimşek görevde kalacak. Bunun yabancılara anlatılması biraz zor. Çünkü onlar görmek isterler.

Güldağ: Demek ki, borsa yeni dönemde de en azından bir süre bu tempoda devam edecek. Bir ileri bir geri... Moody görünümü pozitife çevirdi, New York'ta kurumsal yatırımcılarla güven tazelenmesi olumlu etkileyecek. Sonra bir başka haber, bir jeopolitik enformasyon, aşağı çekecek. Ama son tahlilde yön pozitif...

Ağaoğlu: Tahminim o yönde. Borsanın bu haberleri biraz fazla heyecanla karşılaması beni de şaşırtıyor. Evet, pozitif taraftayız. Ancak faiz halen daha borsanın çok ciddi rakibi ve borsanın çok hızlı ve sürekli bir şekilde yukarı çıkmasını beklemiyorum. Faiz ağırlığını hissettirecektir.

Güldağ: Mevduat faizlerinde bir geri çekilme var. Ama asıl, 'hava dönüyor, işler düzelecek, yabancı da daha fazla gelecek' beklentisi borsayı destekleyecektir.

Ağaoğlu: Türkiye, yabancı yatırımcının ekranına geri dönmeye başladı. Hakeza gerek şirketlerin gerek bankaların yurtdışı borçlanma kanalları yavaş yavaş açılıyor. Yabancı bankalar Türk şirketlerine veya bankalarına olan limitlerini arttırıyor. Var olan limitleri de daha kolay kullandırmaya başladılar. Pozitif tarafa doğru yol alıyoruz. Onun borsaya yansıması da var. Özellikle bankacılık tarafında çok ciddi artışlar oldu.

Güldağ: Zaten banka, holding gibi yabancıların ilgi gösterdiği hisseler borsayı yukarı çekiyor. Gerçi cuma günkü artışların çoğunu geri verdi...

Ağaoğlu: Normal düzeltmeler diye bakıyorum. Ama yön pozitif.

Güldağ: Bundan sonrası için borsada beklentin nedir?

Ağaoğlu: Kritik iki bilgiyi paylaşayım. Biri; BIST 100 endeksi TL tarafında 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı geçtiğimiz hafta ve üzerinde kalmayı da başardı. Bu birinci iyi haber. İkincisine ise dikkat edilmesi gerekir: Dolar bazındaki endekste 200 günlük hareketli ortalamanın çok hafif üzerinde ama 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapattık. Önümüzdeki günlerde eğer bu seviyenin üzerine çıkacak olursak ki, bu seviye de 50 günlükte 2,65 dolar seviyesidir, biraz daha yukarıya gidecek bir momentumu kazanır gibi görünüyor borsa.

Güldağ: Pozitif taraftasın yani...

Ağaoğlu: 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günü aşağı kırma riskinin olduğu günler bunlar. Eğer aşağı kırarsa çok sert de aşağı gidebilir borsa. Ama bunu beklemediğimi söyleyeyim. Yani pozitif tarafta kalmaya devam ediyorum.

Altın bir miktar geri çekilirse şaşırmayın

Güldağ: Amerika'nın enflasyonu biraz beklentilerin üstünde geldi. Bu da faiz indirimlerinin daha geç gelebileceği görüşünü güçlendirdi. Altın hareketli...

Ağaoğlu: Fed'in 1 Mayıs'taki toplantıda böyle bir indirim kararını açıklayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda başka bir veri gelirse biraz öne çekilebilir. Güldağ: Çin'de fiyatlar düşüyor.Bunun faiz indirimlerine etkisi olur mu?

Ağaoğlu: Olabilir. Çin'den bir miktar deflasyon ithal ederse Amerika, evet o zaman belki faiz indirimleri öne çekilebilir. Ama onun da çok bu kadar kısa zamanda olması pek mümkün görünmüyor bana.

Güldağ: Altını nasıl etkiliyor?

Ağaoğlu: Faiz çabuk inmeyecek meselesi önce Amerika'da borsayı biraz vurdu. Fakat işin ilginç tarafı altın ve özellikle de gümüş çok geriledi. Altının gümüşe oranla daha fazla gerileyeceğini düşünüyorum. Fakat Amerika ve İngiltere'nin Husileri vurmasıyla tansiyon yükseliyor havası oluştu. Cuma günü Amerikan seansı açıldığında 2060’lara kadar yükseldi ons altın. Sonra geri gelip 2048’ler seviyesinde kapattı.

Güldağ: Bundan sonra nasıl bir seyir olur?

Ağaoğlu: Faiz baskısının altın üzerinde hissedilmeye devam edeceğini düşünen tarafa geçtim. Faiz indirmi çok hızlı olmaz. O yüzden altın bir miktar geri çekilirse şaşırtmayacak. 2000’in altına gelebiliriz. 1965 seviyesinde önemli bir destek noktası var. Onun altına inmediği sürece de altında bu sene yeniden yüksekleri görebiliriz. Ama bugünlerde değil.

Temel dinamikler petrol fiyatını haklı çıkarmıyor

Güldağ: Petrol de etkilendi Amerika ve İngiltere'nin ortak Husi operasyonundan...

Ağaoğlu: Evet, orada bir haber daha etkili oldu. 100 milyon dolarlık petrol çalındı haberi. Aslında hikayesi biraz ilginç.. Petrol taşıyıcı tanker adı St. Nickolas. Geçen sene İran'ın yaptırımlara tabi petrolünü taşıyor diye Amerika tarafından el konuluyor ve içindeki petrol Amerika'nın kontrol ettiği bir yere boşaltılıyor. İran da diyor ki, 'bizim petrolü çaldınız'. Aynı tanker bu sefer Irak petrolünü taşırken İran donanması bir baskınla bu tankeri ele geçiriyor. Bu sefer Marshall Adaları'na kayıtlı bir tanker, o tankerdeki petrolü alıp İran'a boşaltıyorlar.

Güldağ: Hayli ilginç hadise...

Ağaoğlu: İran televizyonunda 'petrolümüzü geri aldık' diye anlatılan bir hikaye...

Güldağ: Ama hayli riskli bir hikaye...

Ağaoğlu: Kesinlikle... Denizde güvenliğin riskli olması sigorta primlerini arttırıyor. Petrol fiyatına yansıyor. İkincisi, Husilerin belli hedeflerini İngiltere ve Amerika'nın bombalaması nedeniyle petrol 80 doların üzerine çıktı. Ama ısrarla söylüyorum: Petrolün temel dinamikleri bugünkü fiyatları haklı çıkarmıyor. Bu haberler fiyatların gerilemesini engelliyor, o kadar.

Güldağ: Petrol talebinde günlük olarak 2 milyon varil artış olduğu yönündeki haberler de biraz enerji fiyatlarını yukarı çekiyor yorumları var. Devam ederse Fed'in faiz indirimleri de ötelenebilir deniyor.

Ağaoğlu: Ben petrol fiyatlarının düşeceğini öngören taraftayım. Fikrimden bir tek şu koşulla vazgeçerim; Hürmüz Boğazı deniz trafiğine kapanırsa. İşte bu çok majör bir değişiklik olur. Ama onu da beklemiyorum.