Borsaya 2 yeni şirket geliyor! SPK'dan halka arz onayları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/4 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Netcad Yazılım A.Ş.’nin ilk halka arz başvurularına onay verildiği bildirildi.

Buna göre Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., 218.650.000 TL olan mevcut sermayesini 273.350.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz kapsamında 54.700.000 TL nominal pay bedelli sermaye artırımı yoluyla yatırımcılara sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar 21,50 TL sabit fiyatla satışa çıkacak. Bu payların tamamının 21,50 TL’den satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,18 milyar TL olması bekleniyor.

Netcad Yazılım A.Ş. ise 125.000.000 TL olan mevcut sermayesini 137.000.000 TL’ye yükseltecek. Halka arzda 12.000.000 TL nominal pay bedelli sermaye artırımı, ayrıca mevcut ortaklardan Eurocad S.a.r.l.’a ait 24.500.000 TL ve Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait 3.500.000 TL nominal değerli (C) grubu paylar olmak üzere toplam 28.000.000 TL nominal mevcut pay satışı gerçekleştirilecek. Böylece halka arzda toplam 40.000.000 TL nominal pay, 1 TL nominal değer üzerinden 46,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Tüm payların 46,00 TL’den satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,84 milyar TL seviyesinde oluşması öngörülüyor.