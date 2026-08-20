Borsaya yeni şirketler geliyor: SPK'dan iki halka arza onay

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurularına onay verdiğini duyurdu. İki şirketin halka arzında tüm payların satılması durumunda toplam piyasa büyüklüğünün yaklaşık 4,30 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

İntetra Teknoloji

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., halka arz kapsamında mevcut 130 milyon TL olan sermayesini 30 milyon TL bedelli artırımla 160 milyon TL'ye çıkaracak.

Şirketin mevcut ortaklarından Mehmet Ömerbeyoğlu'na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu payın da satışa sunulacağı süreçte paylar, 53,60 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara arz edilecek.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülecek halka arzda tüm payların satılması durumunda toplam büyüklüğün yaklaşık 2,14 milyar TL olması hedefleniyor.

Bakırcı GYO

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise mevcut 501 milyon TL olan sermayesini 167 milyon TL bedelli artırarak 668 milyon TL'ye yükseltecek.

Ortak payı satışının yapılmayacağı halka arzda paylar 12,93 TL sabit fiyattan satışa çıkarılacak.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık edeceği işlemde tüm hisselerin satılması halinde yaklaşık 2,16 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne ulaşılması öngörülüyor.