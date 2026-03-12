Bosch’tan yazılım odaklı mobilite döneminde 7 milyar Euro’luk hedef

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Mobilite İlk Donanım Satış Direktörü Mehmet Altınbaş, mobilitenin geleceğinde yazılım ve donanımın birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğuna dikkat çekerek, “Gelişmiş donanım olmadan en akıllı araç bile tek bir milimetre hareket edemez. Amacımız, kişiselleştirilmiş akıllı çözümler sunarak yazılım odaklı mobilite çağında sektörü şekillendirmeye devam etmek” dedi.

Bosch’un otonom sürüş ve yazılım odaklı araçlar için geliştirdiği “by-wire” sistemlerinin şirketin büyüme stratejisinde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Altınbaş, bu teknolojinin otomotiv üretiminde yeni bir dönemin habercisi olduğunu vurgulayarak, “By-wire teknolojisi, araç üretiminde gelecekte bizi nelerin beklediğine dair önemli bir ön gösterim. Gelecekte donanım, yazılım gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanacak” ifadelerini kullandı.

Altınbaş, yazılım odaklı mobilitenin araç kullanım deneyimini köklü biçimde değiştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bağımsız ya da bağlı, standartlaştırılmış ya da entegre; müşterinin istediği her çözümü sunabiliyoruz. Bugüne kadar hiçbir araç teslim alındığı andaki kadar yeni olmamıştı. Araç yazılımları sürekli güncellenecek ve yapay zeka sayesinde sürekli öğrenmeye devam edecek.”

Togg ile "Rush Hour Assist" Geliştirildi

Altınbaş, Türkiye ekibinin Togg ile birlikte “Rush Hour Assist” sistemini geliştirdiğini açıkladı. Söz konusu özellik, özellikle mega kentlerde sıkça yaşanan yoğun trafik koşullarında sürücülere aktif destek sağlayarak sürüş konforunu artırmayı hedefliyor.