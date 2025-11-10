BOTAŞ 223 personel alacak

BOTAŞ, farklı kadrolarda 223 personel alımı yapacağını duyurdu.

İlanlar, 10 Kasım 2025 ile 14 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un açık iş ilanları ekranında yayımlanacak ve adaylar bu süre içerisinde başvurularını

tamamlayabilecek.

Adayların, ilgili ilanlarda belirtilen KPSS puan türü ve taban puan şartlarını sağlaması gerekiyor. Başvurularda geçerliliği bulunan asgari puan, KPSS'den en az 60 olarak açıklandı.

İlanlarda yer alacak kadrolar ve alım sayıları, BOTAŞ'ın yayımladığı pozisyon listesi üzerinden İŞKUR ekranında görülebilecek.

Başvuru şartları neler?

Başvuruların yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Adayların, başvuru yapabilmeleri için:

İlgili kadro için belirtilen mezuniyet koşullarını taşıması,

KPSS puan türü ve yıl uyumunu sağlaması,

Başvuru süresi içinde İŞKUR sistemi üzerinden başvuru yapması gerekecek.

Her aday, yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecek. Birden fazla başvurunun tespit edilmesi halinde, başvurular geçersiz sayılacak.

Mülakat süreci ve başarı şartı

Başvuruların tamamlanmasının ardından İŞKUR tarafından açıklanacak nihai listede yer alan adaylar BOTAŞ'a bildirilecek. Mülakata çağrılacak aday sayısı ve süreç, ilanda belirtilecek yöntem doğrultusunda şekillenecek.

BOTAŞ tarafından yapılacak sözlü mülakatta:

70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak ve değerlendirme dışı bırakılacak.

Mülakatta başarılı olan adaylar, nihai işe yerleştirme sıralamasına tabi tutulacak.

Bu uygulama ile adayların hem merkezi sınav başarısı hem mesleki yeterliliği esas alınmış olacak.