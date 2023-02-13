BOTAŞ: Ceyhan'dan petrol sevkiyatı başladı

Deprem felaketinin ardıdan faaliyete ara veren Ceyhan Limanı'nda, taşımacılık faaliyetleri tekrar başladı. Gemi takip sistemine ve bir ticaret kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre, Nordlotus isimli tanker bugün limandan ayrıldı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada ise limanda faaliyete tekrar başlandığını belirtti.

Konuyla ilgili BOTAŞ International Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

06 Şubat 2023 saat 04:17'de ülkemizde yaşanmış olan deprem felaketinin ardından Ceyhan Haydar Aliyev Deniz Terminalinde ara verilen tankerlere ham petrol dolum faaliyetlerine, 12 Şubat 2023 saat 12:18 itibari ile tüm tedbirler alınarak tekrar başlanmıştır.

Terminalimizin 2 numaralı iskelesinden NORDLOTUS isimli tankerin dolumu yaklaşık olarak 8.500 m3/h debi ile devam etmekte olup, alacağı petrol miktarı 682.500 varildir.

6 Şubat’ta faaliyetler durdurulmuştu

Türkiye ve Suriye'de büyük hasara yol açan 6 Şubat'taki depremlerin ardından Ceyhan Limanı'nda faaliyetler durmuştu.

İngiliz petrol devi BP'nin sözcüsü, Ceyhan'daki Azeri ham petrolü yüklemelerinin Pazar günü yeniden başladığını duyurdu. Şirket, Ceyhan'daki Azeri ham petrol yüklemelerine yönelik 8 Şubat'tan itibaren mücbir sebep ilan etmişti.

Ceyhan'a Irak ham petrolünün aktarıldığı boru hattında depremlerden sonra 7 Şubat'ta ilk kez Irak ham petrolü yüklenmesiyle sevkiyatlar yeniden başlamıştı