BOTAŞ Mayıs’ta doğalgaz toptan satış fiyatında değişiklik yapmadı

Mehmet KAYA / ANKARA

BOTAŞ internet sitesinde yayımlanan 1 Mayıs 2023'ten geçerli tarifede, toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı.

BOTAŞ Nisan ayı tarifesinde indirim yapmıştı. Tarifeye yönelik yapılan duyuruda, 2022 Ekim ayı sonrasında çeşitli dönemlerde yapılan indirimlerle, 2022 Ekim ayı itibariyle toptan satış tarifesinde sanayide kullanılan doğal gaz toptan satış fiyatının yüzde 52,43-yüzde63,63 oranında daha ucuz olduğu, elektrik üretiminde kullanılan gazın ise yüzde 51,52 oranında daha ucuz bulunduğu belirtildi.