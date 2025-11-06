BOTAŞ ve TEMSAN 262 personel alacak

  1. Ekonomim
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 262 personel istihdam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 10 Kasım'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak başvuruların 14 Kasım saat 23.59'a kadar süreceği belirtildi.

BOTAŞ'ın 223, TEMSAN'ın 39 personel alacağı başvurular için detaylı bilgiye "https://www.iskur.gov.tr" sitesinden ulaşılabilecek.

