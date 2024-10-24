BOTAŞ ve Türkmengaz’dan kritik toplantı! Türkiye’nin enerji merkezi hedefinde iş birliği derinleşiyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) heyeti, Türkmengaz'ın daveti üzerine 23-25 Ekim'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 29. "Oil and Gas of Turkmenistan" uluslararası konferansına katıldı.

Enerji merkezi hedefi için iş birliği görüşmeleri sürüyor

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması ve enerji merkezi hedefi doğrultusunda bölgesindeki enerji ortaklarıyla güçlü iş birliklerini derinleştirmeye devam ediyor.

BOTAŞ ve Türkmengaz'dan kritik iş birliği görüşmesi

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki en önemli stratejik iş birliği alanlarından biri olan Türkmenistan gazının bir an önce Türkiye'ye tedariki hususunda Türkmengaz şirketi ile verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın ve Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkan Yardımcısı İbrahim Faruk Adıgüzel katıldı.

Toplantıda Genel Müdür Abdulvahit Fidan, düzenlenen başarılı etkinlik sonrası Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev'e tebriklerini iletti.