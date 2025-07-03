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BOTAŞ’tan şehit yakınları ve gazilere doğal gazda indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilecek uygulamayla şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandı.

Haber Merkezi
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BOTAŞ’tan şehit yakınları ve gazilere doğal gazda indirim
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni sosyal politika ve hizmet modelleri hayata geçiriliyor.

Doğal gazda indirim sağlandı

Şehit yakınları ve gazilere sunulan destek kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen düzenlemeyle doğal gazda indirim sağlandı.

Bu kapsamda BOTAŞ, şehit yakınları ve gazilerin evsel tüketimlerini yüzde 50 indirimli tarifelendirecek.

Tarifelendirme değişti

Konut tüketicileri için doğal gazın metreküpünü 7,771789 TL/Sm3 üzerinden tarifelendiren BOTAŞ, şehit aileleri ve gazilerin evsel tüketimlerini 3,885895 TL/Sm3 üzerinden tarifelendirilme kararı aldı.

 Bakan Göktaş: Ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milletimizin emaneti aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hayatın her alanında destek sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak, aile ekonomilerine katkıda bulunmak için farklı projeler yürüttüklerini söyledi. BOTAŞ yönetimine de teşekkür eden Bakan Göktaş, “Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen BOTAŞ ile birlikte şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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