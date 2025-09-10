Boykot çağrıları sonrası Coca-Cola'nın pazar payı daraldı

Coca-Cola’nın kamuya açıkladığı son verilere göre Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan gibi pazarlarda da benzer gerilemeler kaydedildi. Türkiye ve Pakistan, şirketin faaliyet gösterdiği en büyük iki pazar olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik gelişmeler tüketici davranışlarını etkiliyor

Tellimer Technologies Ltd. Hisse Senedi Strateji Araştırma Direktörü Hasnain Malik, boykotların söz konusu pazarlarda etkili olduğunun açıkça görüldüğünü belirtti. Al Arabia kaynaklı bilgilere göre, Gazze’deki çatışmalar ve buna bağlı gelişmeler, tüketici alışkanlıklarında gözle görülür bir değişime neden oldu. McDonald’s Corp. ve Carrefour SA gibi diğer küresel markalar da benzer şekilde boykot çağrılarının etkisiyle satışlarında düşüş yaşadı.

Coca-Cola ikinci çeyrekte gelir kaybı yaşadı

Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, geçen ay düzenlenen analist bilgilendirmesinde şirketin ikinci çeyrek net gelirinin yüzde 31 azalarak yaklaşık 5,1 milyar liraya, yani 124 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Şirketin Orta Doğu’da süregelen çatışmalara ek olarak, makroekonomik baskılardan da etkilendiği ifade edildi. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlara rağmen, Coca-Cola Türkiye merkezli olarak faaliyet gösteren şirketin pazar payındaki düşüşle ilgili Bloomberg News’in yorum talebine yanıt vermediği bildirildi.

Yerel rakipler pazardan pay almaya çalışıyor

Bölgedeki pazar payındaki düşüşe rağmen Coca-Cola, Orta Asya ve çevresindeki ülkelerde güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Şirketin toplam satış hacminde artış gözlenirken, Pakistan’da Cola Next ve Bangladeş’te Akij Food & Beverage Ltd. tarafından üretilen Mojo gibi yerel markaların rekabete dahil olduğu belirtiliyor. Buna karşın Coca-Cola, bölgedeki jeopolitik belirsizliklere rağmen hâlâ hakim oyunculardan biri konumunda bulunuyor.

Uzmanlar tüketici geri dönüşü bekliyor

Gimme Credit’in gelişmekte olan piyasalar araştırma direktörü Alex Dray, Batılı markaları boykot etmeyi tercih eden tüketicilerin büyük bölümünün bu adımı zaten attığını ifade etti. Dray, çatışmaların sona ermesiyle birlikte bu tüketicilerin markalara geri dönme olasılığının yüksek olduğunu, Coca-Cola’nın güçlü marka bilinirliği sayesinde yerel rakipler karşısında kalıcı bir müşteri kaybı yaşamasının düşük ihtimal taşıdığını sözlerine ekledi.