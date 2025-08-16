Boz Antep fıstığında yükselen fiyatlar üreticiyi sevindiriyor

Ekonomik getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet gösterdiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor.

Türkiye'nin en önemli fıstık üreticisi konumunda bulunan Şanlıurfa'da, sıcak havaya rağmen boz fıstık hasadı gerçekleştiren işçiler, ağaç altına serilen bezlerin üzerinde topladıkları ürünleri, işlemlerden geçirmek üzere traktör kasalarında depolara taşıyor.

Kırmızı fıstığa göre hasadı daha erken yapılan boz fıstık, başta baklava olmak üzere çikolata ve tatlı üretimlerinde kullanılıyor.

"Fiyat üreticimizi memnun edecek seviyede"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, Şanlıurfa ve diğer fıstık üreticisi kentlerde boz fıstık hasadının yapıldığını, eylülde ise kırmızı fıstık hasadının başlayacağını söyledi.

Fıstığın genetik yapısı itibarıyla rekoltesinin bir sene yüksek, sonraki sene ise düşük olduğunu hatırlatan Akbaş, üründe bu yılın "yok senesi" olduğunu dile getirdi.

"İhracatımızda rakamsal olarak daha yüksek fiyatları göreceğimizi umut ediyoruz"

Kentte geçen yıl 179 bin ton fıstık hasadı yapıldığını anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

"Bu çok güzel bir rakamdı. Bu yılki rekolte beklentimiz yaklaşık 80 bin ton civarındaydı ama bu yılki hava şartları çok olumsuz geçti. Özellikle kışın yağmurun yağmayışından dolayı ağaçlarımız çok etkilendi. Bu yüzden 80 bin ton civarındaki rekolte tahminimizin daha da düşük gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu düşüş de yüzde 10 gibi olacak. Ama çok şükür ki fiyatlar geçen yıla oranla daha güzel. Geçen sene fıstığın kilosu 170 liraya kadar düştü, üreticimiz çok mağdur oldu. Bu sene fiyatlar çok güzel. Hasadını yapmış olduğumuz boz fıstığın fiyatı 650-700 lira civarında. Bu da üreticimizi memnun edecek seviyede bir rakam. Üretimimizi hem iç piyasaya göre hem de ihracata göre yaptığımız için yükselen fiyatlardan dolayı ihracatımızda herhangi bir düşüş beklemiyoruz. İhracatımızda rakamsal olarak daha yüksek fiyatları göreceğimizi umut ediyoruz."

Akbaş, gelecek sene fıstığın "var yılı" olmasını beklediklerini, bu nedenle 2026'dan daha umutlu olduklarını kaydetti.

Üreticiler fiyatlardan memnun

Üretici Emin Doğan ise yaklaşık 25 yıldır fıstık ürettiğini belirterek, "Şimdi beyaz yani boz fıstık hasadı yapıyoruz. Daha sonra ise kırmızı fıstık hasadına başlayacağız. Bu sene kuraklıktan dolayı rekolte düşük, inşallah seneye daha iyi olur. Rekolte düşük ama çok şükür fiyat iyi." diye konuştu.

İbrahim Uşaklı da rekoltenin düşük olduğunu ancak fiyatların kendilerini tatmin ettiğini söyledi.