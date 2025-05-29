Bozcaada'da kaçak su kullanan otele 88 milyon TL'lik para cezası

Bozcaada Belediye Encümeni, Belediye Başkanı Yahya Göztepe'nin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, belediye ekiplerince kaçak su kullanımına yönelik başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

Buna göre, belediye mücavir alanı içinde bulunan bir işletmede yapılan detaylı kontrolde, kaçak suyun otelin restoranında, yüzme havuzunda, kaydıraklı aqua parkında, çim alanlarında, tarım arazileri, üzüm bağları ve zeytinliklerinde, konut ve personel lojmanlarında kullanıldığı belirlendi.

İncelemede işletmeye ait 2 su aboneliğinin bulunduğu, buna bağlı sayaçların kapalı olduğu ve üzerinde tüketim olmadığı, su kuyusuna bağlı sayaçta da 75 metreküplük su tüketiminin yer aldığı rapora eklenirken, sayacın endeksörünün çalışmadığı görüldü.

İşletmeye 88 milyon 514 bin 602 lira ceza verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde, su sayacının okunmadığı belirlenen çok sayıda iş yerine de cezai işlem uygulandı.