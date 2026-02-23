Bozüyük OSB 10 milyon metrekare genişleyecek

TEMEL AKBAŞ / BİLECİK

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Veli Çelik İstanbul başta olmak üzere büyük metropollerden gelen yoğun yatırım taleplerinin, 10 milyon metrekarelik yeni genişleme alanı projesini gündeme getirdiğini söyledi. Çelik, “Bozüyük Bölge, toplam 15 milyon metrekarelik sanayi alanına ulaşmayı hedefliyor” dedi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, ilçedeki sanayi potansiyelini ve hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Cam ambalaj üretimi ve seramik başta olmak üzere birçok sektörden sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Bozüyük OSB’de uzun süredir gündemde olan su sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirten Çelik, bunun yeni yatırımların önünü açtığını söyledi.

İstanbul’dan çok ciddi talep var

Mevcut sanayi alanlarının tamamen dolduğunu vurgulayan Veli Çelik, özellikle İstanbul’daki sanayi kuruluşlarından Bozüyük’e yatırım için çok ciddi talepler geldiğini ifade etti. Çelik, şöyle konuştu: “Bozüyük Organize Sanayi Bölgemizde başta cam ambalaj üretimi ve seramik olmak üzere birçok sektörlerden sanayi kuruluşlarına sahibiz. Uzun süredir gündemde olan Bozüyük OSB’nin su sorununu çözüme kavuşturduk. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte İstanbul’daki sanayi kuruluşlarından Bozüyük’e yatırım için çok ciddi talep var. Şu anda 5 milyon metrekarelik sanayi alanımızda yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumdayız. Bu yoğun talebi karşılayabilmek için 10 milyon metrekarelik yeni genişleme alanımızla birlikte toplam 15 milyon metrekarelik bir sanayi alanına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu genişleme, bölgemizin sanayi potansiyelini katlayacak.”

Lojistik Köy ile maliyetler düşecek, ticaret artacak

Bozüyük’ün lojistik avantajını çok iyi kullanacağını belirten Veli Çelik, “Tamamlandığında 9 milyar TL’yi bulacağını tahmin ettiğimiz Lojistik Köy Projesi’miz var. Bozüyük Lojistik Merkezi Projesi’nin ilçedeki sanayi kuruluşlarının üretim ve sevkiyat süreçlerini kolaylaştırarak, taşımacılık maliyetlerini azaltmasını, ihracat ve ticaret hacmini artırmasını bekliyoruz. Ayrıca Bozüyük Gümrük Müdürlüğü’nün, Bozüyük TSO hizmet binasının ikinci katında faaliyet göstermeye başlamasıyla iş dünyamıza önemli bir kolaylık sağlandı” görüşlerine yer verdi.