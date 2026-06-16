Brent petrol, 4 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gördü

Önceki işlem gününü 83,17 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, bugün saat 15.41 itibarıyla 79,63 dolar seviyesine indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 76,96 dolar olarak kaydedildi.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatının yeniden başlayacağına yönelik beklentiler belirleyici oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran’da İsviçre’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını ve petrol akışının normale döneceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise taraflar arasında mutabakata varıldığını doğrulayarak, yaptırımlar ve nükleer program başta olmak üzere çeşitli başlıklarda 60 günlük müzakere sürecinin başlayacağını bildirdi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler sürüyor

Bununla birlikte, anlaşmanın uygulama detaylarının henüz netleşmemesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden arzın tam anlamıyla ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.