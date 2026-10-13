Brent petrol fiyatlarına Husiler etkisi: 106 doları aştı

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların küresel arzda aksama yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Husilere yönelik yaptığı açıklamalarla yükseldi.

Yemen’deki Husiler, 10 Ekim’de Riyad’daki uluslararası havalimanına saldırı düzenledi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 300’den fazla kişi yaralandı. Dünyanın önemli petrol üreticilerinden Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılar, petrol arzının daha fazla kesintiye uğrayabileceği endişelerini güçlendirdi.

Trump, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların arttığına dikkat çekerek “Husiler çok yanlış işler yapıyor. Bir yıl önce onları bombaladığımızda derslerini aldıklarını sanmıştı. Şimdi yeniden ortaya çıktılar” dedi. Bu saldırıların petrol fiyatlarını yükseltmeyi amaçladığını savunan ABD Başkanı, Husiler için “Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım” dedi.

Brent petrol 13 Ekim’de 106 doları gördü. Petrolde yılbaşından bu yana yüzde 73 oranında artış gerçekleşti.