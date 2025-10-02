Brent petrolün varili 65,46 dolardan işlem görüyor

Dün 66,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09:28 itibarıyla yüzde 0,21 artarak 65,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,77 dolardan işlem gördü.

Fiyatları etkileyen gelişmeler

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının artması ve OPEC+’nın gelecek ay üretimi tekrar artıracağına dair spekülasyonlar nedeniyle yükseldi. Ayrıca, Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılabileceği beklentisiyle Çin’in stoklama talebi fiyatlarda toparlanmada etkili oldu.

G7 ve yaptırım açıklamaları

Yedi ülke grubunun (G7) maliye bakanları, Rusya’nın petrol ihracatını artırmaya devam eden veya yaptırımları delmesine aracılık eden taraflara yönelik yeni adımlar atılacağını açıkladı.

OPEC+ toplantısı ve üretim beklentisi

OPEC+ üyesi ülkelerin 5 Ekim’de yapacağı toplantıda, kasım ayına ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Geçen ay ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı alınmıştı. Bu kez 500 bin varile kadar ek artış kararı gelebileceği öne sürülüyor.

ABD stok verileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıkladığı verilere göre, 26 Eylül haftasında ticari ham petrol stokları 1,8 milyon varil artarak üç haftalık düşüş serisini sonlandırdı. Benzin stokları 300 bin varil, distilat stokları ise 600 bin varil yükseldi.

ABD hükümet kapanışı ve piyasa baskısı

ABD’de bütçe tasarısının onaylanmamasıyla başlayan hükümet kapanışı, ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirebilir. Bu durum, enerji talebine yönelik öngörüleri zorlaştırıyor.

Uzman yorumları ve teknik görünüm

Uzmanlar, arz fazlası endişeleri, siyasi belirsizlikler ve OPEC+’nın üretim kararlarının piyasalarda dalgalanmayı artırdığını belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 68,98 dolar direnç, 64,70 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.