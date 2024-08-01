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Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Brezilya Merkez Bankası (BCB), bir önceki toplantıda olduğu gibi bu toplantısında da faizde bir değişikliğe gitmeme kararı aldı ve yüzde 10,50 olarak sabit bıraktı.

Haber Merkezi
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Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
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Brezilya Merkez Bankası (BCB) üst üste ikinci kez düzenlenen politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ve kötüleşen enflasyon beklentileri ve son piyasa dalgalanmaları nedeniyle para politikasında "daha fazla teyakkuz" ihtiyacına işaret etti.

BCB, faizi yüzde 10,50 olarak sabit bıraktı

BCB'nin Para Politikası Komitesi COPOM, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını yüzde 10,50 olarak sabit bıraktı. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

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