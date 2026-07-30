Brezilyalı şirketlerden Türkiye'ye yatırım mesajı: Mevcut tesisler büyüyecek

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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bolat'ın ülkede yatırımı bulunan Brezilya sermayeli şirketlerin üst düzey temsilcilerini, Bakanlıkta ağırladığı bildirildi.

Şirketlerin ülkedeki yatırımlarının mevcut durumu, ilerleyen döneme ilişkin planları ve beklentileriyle, Türkiye-Brezilya ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanlarının masaya yatırıldığı aktarılan açıklamada, sermaye yatırımlarının Türkiye'deki doğrudan değeri 2,4 milyar dolar seviyesine ulaşan Brezilyalı yatırımcıların ülkedeki varlığının son derece değerli görüldüğü ve mevcut yatırımların ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Brezilya sermayeli şirketlerin ülkedeki faaliyetlerinin gıda ve tarıma dayalı sanayi, yapı malzemeleri, otomotiv yan sanayi ile elektrikli ekipman ve endüstriyel otomasyon gibi stratejik sektörlerde yoğunlaştığına işaret edilen açıklamada, bu şirketlerin ülkenin farklı bölgelerindeki üretim tesisleriyle istihdama, tedarik zincirlerimizin derinleşmesine ve teknoloji birikimine katkı sağladığına dikkat çekildi.

Brezilyalı yatırımcılar Türkiye'de büyümeye hazırlanıyor

Bakanlığın, ülkede üretim yapan, istihdam oluşturan ve ihracata katkı sağlayan yerli ve uluslararası yatırımları, ticaret politikası araçlarıyla desteklemeyi sürdüreceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Brezilyalı firmalar, ülkemizde yatırım yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmiş, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve bölgesel pazarlara erişim imkanları sayesinde, yatırımlarının beklentilerini karşıladığını ifade etmiştir. Brezilyalı firmalar ayrıca, ülkemizdeki mevcut tesislerini büyütmeye ve yeni alanlarda ilave yatırımlar gerçekleştirmeye istekli olduklarını, Türkiye'yi uzun vadeli bir üretim ve büyüme merkezi olarak gördüklerini vurgulamıştır."