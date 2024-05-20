Brezilya'nın milyarderlerden gelir vergisi alınması talebi güçleniyor

Brezilya G20'de zenginlerden gelir vergisi alınmasını talep eden bir öneri sundu. Zengin ile yoksul arasında makasın giderek açıldığı fikrinin güçlendiği koşullarda Brezilya'nın önerisi de pek çok ülkeden destek aldı.

Şubat ayında ekonomist Gabriel Zucman Brezilya'nın talebi üzerine G20 maliye bakanlarına küresel bir 'milyarderler vergisi' önerisi sunmuştu. Zucman, yaklaşık 3 bin dolar milyarderinin servetinden yıllık yüzde 2 oranında bir vergi alınmasını öneriyor.

Ayrıca Zucman'ın önerisi tam olarak bir servet vergisi değil. Servet ve gelir vergisi arasında bir sentez. Çünkü ultra zenginler gelirlerini herhangi bir vergilendirilebilir kategorinin dışında kolaylıkla kaydırabiliyor.

Halihazırda grubun dönem başkanlığını yürüten Brezilya, küresel vergi gündeminin bir sonraki aşamasına geçmeye istekli. Bu da dünyanın en zenginlerini çok az vergi ödemesine olanak tanıyan boşlukları kapatan yolu açabilir.

Konu ilk kez bir G20 toplantısında gündeme gelirken Sao Paulo'da konuşan bir çok bakan da Brezilya'yı bu konuyu gündeme getirdiği için övdü.

Financial Times'ın ekonomi yorumcusu Martin Sandbuya konuşan Zucman, ortalama servetin yüzde 2-3'lük büyüdüğünü, en zenginlerin servetinin ise son yıllarda enflasyonun da etkisiyle yılda yüzde 7-8 oranında arttığını belirtti.

Öte yandan Zucman'ın önerisine şimdiden siyasi destekler gelmeye başladı. Fransa Maliye Bakanı hem G20 hem de Avrupa düzeyinde bu fikri destekledi.

Sadece Brezilya'dan değil, Güney Afrika, İspanya ve Almanya'dan da bakanlar bu fikir lehinde mektup kaleme aldı. ABD'de ise Joe Biden milyarderler vergisi önerdi.

Zucman ve çalışma arkadaşları en son hazırladıkları Vergi Kaçakçılığı Raporu'nda önerilerinin Avrupa genelinde yılda yaklaşık 40 milyar Euro'luk gelir oluşturacağını öngörüyor. Bu miktar, bloğun 2024 yılı için bütçelenen harcamalarının neredeyse dörtte biri oranında.