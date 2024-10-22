BRICS Zirvesi başladı! Erdoğan Kazan'a gidiyor: Türkiye'nin BRICS Zirvesi'nden beklentileri neler?

Türkiye'nin zirvede Batı ile Doğu arasında kurmaya çalıştığı “denge politikasını” vurgulaması ve BRICS ile ilişkilerini geliştirme niyetini somutlaştırması bekleniyor. Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede ise ekonomi, ticaret ve enerji başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

BRICS zirvesi 22 Ekim'de başladı. Kararlar ortak deklarasyonla kamuoyuna duyurulacak. Zirve, Putin’in 24 Ekim’de düzenleyeceği basın toplantısıyla son bulacak.

Zirveye kimler katılıyor?

Zirveye üye ülkeler Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazan'da boy gösterecek liderler arasında. Rus yetkililere göre zirvede 36 ülkenin ve altı uluslararası örgütün temsilcileri olacak. Bunlar arasında Türkiye gibi adaylıkla ilgilenen ülkeler de bulunuyor. Zirvenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin başladığı Şubat 2022’den bu yana Rusya topraklarında düzenlenen en yüksek düzeyli uluslararası toplantı olduğu vurgulanıyor.

Putin’in böylece Batı’nın izolasyonuna yanıt verdiği değerlendirmeleri yapılıyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında BRICS ülkelerinin kendi aralarında bir ödeme sistemi geliştirmesi var.

Bu adımla, SWIFT adı verilen uluslararası finansal ağa alternatif geliştirilmesi hedefleniyor. Rusya, Ukrayna savaşını başlatmasının ardından Bu, ödemelerin zorlaşmasına neden olarak ülkenin ticari ilişkilerinde sıkıntı yaratmıştı.

Türkiye üye olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de yaptığı bir konuşmada "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın kalabalık bir heyetle katılacağı zirve, Türkiye açısından birkaç açıdan önem taşıyor.

Türkiye, BRICS üyeliğine ilgi duyduğunu açıklamış ve resmi kaynaklar tarafından duyurulmasa da gruba katılma yönünde başvuru yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Çin ve Rusya ziyaretlerinde Ankara'nın bu niyetini somut şekilde dile getirmişti. Ancak BRICS’in dönem başkanlığını yürüten Rusya, Kazan zirvesinde genişlemeye ilişkin bir adım olmayacağını söyledi. Moskova, örgütün 1 Ocak’ta kabul ettiği yeni üyeleri sindirmesi için zaman gerektiğini kaydetti. Zirvede yeni üyelik yerine ortaklık statüsü adı altında bir mekanizma önerilmesi bekleniyor.

BRICS ile işbirliği konusunda Türkiye'nin kararlılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zirvede, BRICS ile işbirliği konusunda Türkiye’nin kararlılığını yinelemesi, ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek için Doğu’nun yükselen güçleriyle yakın diyalog içinde olmak istediğini ifade etmesi bekleniyor. Türkiye, BRICS ile işbirliğinin Avrupa Birliği ile yürüttüğü gümrük birliği anlaşmasına alternatif değil tamamlayıcı olduğunu vurguluyor. Ankara, birçok farklı uluslararası örgüte katılım göstererek kendi ekonomik çıkarlarının peşinden gittiğini kaydediyor.