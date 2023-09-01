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Brisa, Aksaray fabrikasının kapasitesini artıracak

Brisa, yatırımı devam eden Aksaray fabrikasının kapasitesini yüzde 7 artıracak.

Haber Merkezi
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Sabancı Holding ve Bridgestone'un iştiraki lastik üreticisi Brisa, yatırımı devam eden Aksaray fabrikasının kapasitesini yüzde 7 artırmaya karar verdi.

Dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platdormu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, fabrika için 34 milyon dolar ek yatırımı yatırım planına aldı. Bu yatırım kapsamında fabrikanın nihai kapasitesi yüzde 7 artarak yılda 4.6 milyon lastiğe çıkacak.

Aksaray fabrikasının yatırım tutarı daha önce 300 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Fabrikanın ilk fazı 2024 yılında tam kapasiteye geçecek. Yıllık 4.6 milyon adetlik kapasiteye 2026 yılında ulaşılacak.

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