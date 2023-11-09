Brüt rezervler ocak ayından bu yana en yüksek düzeyinde

Ali Orhan Yalçınkaya

Döviz Rezervleri

27 Ekim haftasında 126.6 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 3 Kasım itibariyle 1.86 milyar dolar artarak 128.4 milyar dolar ile bu yılın başından bu yana (20 Ocak) gördüğü en yüksek düzeye çıktı. Yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme böylece 336 milyon dolara kadar iyileşmiş oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 1.53 milyar dolar artarak 83.9 milyar dolara, altın rezervleri 327 milyar dolar artarak 44.4 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre ise TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 404 milyon dolar azalarak 24.7 milyar dolar düzeyine geriledi.

3 Kasım itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi, bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 1.5 milyar dolar azalarak 80.1 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –55.4 milyar dolar ile bir önc eki haftaya göre 1.0 milyar dolar iyileşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 27 Ekim haftasında 175.5 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 3 Kasım haftasında 481 milyon dolar artarak 176.0 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 186 milyon dolar azaldığını görmekteyiz. Böylece yılın başından itibaren azalış 18.7 milyar dolar oldu.

Detaylarda tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artarak 74.0 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 260 milyon dolar azalarak 102.0 milyar dolara yükseldi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 591 milyon dolar artarak 147.4 milyar dolara yükselirken, altın mevduatı 110 milyon dolar azalarak 28.7 milyar dolara geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 86.2 milyar TL azalışla 2 trilyon 921 milyar TL’ye (103.5 milyar dolar) geriledi. Böylece 25 Ağustos’tan bu yana KKM 486.3 milyar TL gerileme kaydetmiş oldu.

Menkul Kıymet Hareketleri

27 Ekim haftasında 28.6 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 3 Kasım ile biten haftada 28.8 milyar dolara, 2.6 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 3.0 milyar dolara yükselirken, 58.9 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 56.7 milyon dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 85.7 milyon dolar, DİBS’lerde 466.5 milyon dolar alım gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlere toplamda 552.1 milyon dolar ile bu yılın en yüksek ikinci girişi olurken, yılın başından bu yana toplam giriş 1.4 milyar dolara yükseldi.

Krediler

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri ise bankacılık sektöründe kredilerin 3 Kasım haftasında özel bankalarda yükselirken, kamu bankaları ile sektör genelinde ise bir önceki haftaya göre gerilediğine işaret ediyor.