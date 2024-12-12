BSH’den Türkiye’ye 5 yılda 500 milyon Euro yatırım

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Ev aletleri sektöründe 1967 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 1990’lı yıllarda globalleşme yolculuğu başlayan BSH, Türkiye merkezli olarak yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne (REM) yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’de de yaklaşık 500 milyon Euro’luk yatırım planladıklarını kaydeden BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, bu yatırımların teknoloji, ürün geliştirme, verimlilik artışı ve kapasite artırımını kapsadığını söyledi.

BSH Ev Aletleri’nin faaliyet gösterdiği REM’in 2024 yılı performansı ve gelecek dönem hedefl eri, Gökhan Sığın ile BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman’ın katıldığı toplantı ile paylaşıldı. Etkinlikte konuşan Gökhan Sığın, dünya çapında 38 fabrikası ve 60 bini aşkın çalışanı ile BSH’nin dokunduğu en büyük coğrafya olan REM’de güçlü bir yılı geride bıraktıklarını ve Euro bazında çift haneli büyüme gösterdiklerini anlattı. 130 ülke ve 4,6 milyar insanı kapsayan bölgede 13 iştirak, 9 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini anlatan Sığın, bölgenin önümüzdeki yılda da potansiyelini sürdüreceğini belirtti. REM’deki başarının taşıyıcı gücünün Türkiye olduğunu belirten Sığın, “Grubun en büyük üretim tesisi Türkiye’de bulunurken buradan 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. 8 binden fazla çalışanımız, yaklaşık 400 kişilik A-Ge ekibimiz ve Türkiye’nin ilk sertifikalı Ar-Ge merkezi ile Gelişen Pazarlar Bölgesinin kalbi olarak konumlanıyoruz. Yıllık 200 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz buradan. Bunu da korumaya çalışıyoruz. Metrekare başına ihracat ve gelirinde verimlilikte Çerkezköy yerleşkesi lider konumda” dedi.

Tedarikin %54’ü Türkiye’den

Sığın’ın verdiği bilgilere göre BSH Türkiye, 8 binden fazla çalışanı ile Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalı ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Bünyesinde 5 fabrika, Ar-Ge merkezi ve lojistik alanları barındıran Çerkezköy yerleşkesi ise BSH’nin en büyük üretim tesislerinden biri konumunda. Yaklaşık 7 milyonluk üretim kapasitesinde sahip yerleşkeden 150 ülkeye ihracat yapılıyor. Sığın, “Burası küresel bir üs. 10 marka burada üretiliyor. Tedarikin de yüzde 54’ü yine Türkiye’den yapılıyor. BSH Türkiye, pek çok alanda bölgeye öncülük ediyor. Bu başlıklardan biri de dijital dönüşüm. Çerkezköy’de açılan Future Lab inovasyon merkezi, global uçtan uca izlenebilirlik ve bağlantı projelerine liderlik ediyor. Burada sunulan eğitim ve deneyimlerle Türkiye, BSH’nin dijital yolcuğuna rehberlik sunuyor” diye konuştu. Sığın son olarak, başarılı ivmesi ve potansiyeli ile bölgede yatırımların devam edeceğini belirtti ve şöyle devam etti: “Hem Türkiye hem de Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne yatırımlarımız devam edecek. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon Euro yatırım planlıyoruz.”

■ 2024 yılında çift haneli büyüme

Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin finansal performansını değerlendiren BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman, yılı çift haneli büyüme ile kapatmayı beklediklerini söyledi. Bölgenin her yıl yüzde 10 üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Ataman, “2024 yılı küresel ve yerel pek çok zorluk yanında fırsatları da beraberinde getirdi. Büyüme stratejimiz doğrultusunda temkinli ve akılcı adımlar attık. Yılı yine yaklaşık yüzde 10’un üzerinde bir büyüme ile kapatmayı umuyoruz” dedi. Ataman, bölgedeki beyaz eşya pazarının 2030 yılında 51 milyar Euro’ya ulaşmasının beklendiğini paylaştı. 2025 yılı için değerlendirmelerde bulunan Ataman, genişleyen orta sınıf ve kentleşme sürecinin, beyaz eşya talebini artırdığını söyledi. Modern yaşam alanlarına uygun yenilikçi beyaz eşya ürünlerine yükseldiğini anlatan Ataman, “Enerji tasarrufu sağlayan ürünler ve IoT ve akıllı ev teknolojileri, dijitalleşme yatırımları için fırsatlar sunuyor” dedi. Ataman yüksek enflasyonun talepte dalgalanmalara yol açarak kârlılık hedefl erini etkileyebildiğini kaydetti.