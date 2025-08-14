BTC hacklendi: Para yatırma ve çekme işlemleri askıya alındı

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk’ün bazı sıcak cüzdanlarından yaklaşık 48 milyon dolar değerinde kripto para çıkışı olduğu iddia edildi.

BTC Türk, yatırma ve çekme işlemleri hakkında açıklama yaptı.

BTC Türk açıklamasında, "Sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.