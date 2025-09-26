BTK, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı iddiasını yalanladı

  1. Ekonomim
BTK, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve bu kapsamda gözaltına alınan kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), NSosyal hesabından 'USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı' iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına ilişkin haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, "USOM'dan gözaltına alınan hiç kimse yoktur." ifadesi kullanıldı.

USOM'un tespit ettiği bir olay ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen süreçlere ilişkin kasıtlı olarak yalan haber yapıldığı belirtilen açıklamada, yalan haber yapanlar ve yayanlar hakkında Siber Güvenlik Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

