BTS’den Akçay Kampı'nın özelleştirilmesine tepki

İzmir Şubesi ve Edremit Demokrasi Platformu üyeleriyle birlikte tesiste açıklama yapan sendika, kampın kamuya ait olduğunu ve özelleştirmenin halkın sosyal haklarına saldırı anlamına geldiğini belirtti.

BTS, TCDD’ye ait Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satışa çıkarılmasını protesto etti. İzmir Şubesi ile Edremit Demokrasi Platformu üyeleri, kampın önünde bir araya gelerek özelleştirme kararına karşı basın açıklaması yaptı.

"60 Yıllık Dayanışma Sembolü Sermayeye Teslim Edilemez"

BTS Genel Hukuk, TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Hasan Bektaş, kampta yaptığı konuşmada, tesisin yıllardır demiryolu çalışanlarına ve ailelerine hizmet verdiğini vurguladı. Bektaş, "Bu kamp sadece bir tatil yeri değil, emekçilerin ortak yaşam kültürünün sembolüdür. Akçay Kampı'nı TCDD’nin elinden alarak sermayeye teslim ederek neyi amaçladığınızı biliyoruz. Bu girişim açıkça kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır" dedi.

"Sosyal haklar lütuf değil, kazanılmış haktır"

BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol da kamp alanının 9 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile özelleştirme kapsamına alındığını hatırlattı. 18 kamu kurumuna ait sosyal tesis ve kampların 31 Aralık 2025’e kadar satılması planlanıyor. Akyol, ihaleye son teklif verme süresinin 24 Temmuz’dan 7 Ağustos 2025’e uzatıldığını belirterek, özelleştirme sürecine tepki gösterdi:

"Bu sadece bir taşınmazın devri değil; kamu çalışanlarının sosyal haklarına, kamu mülkiyetine ve sosyal devlete topyekûn saldırıdır. Satış kararı yaşam biçimimize de bir müdahaledir. Bugün sessiz kalırsak yarın hastaneler, okullar, kreşler, sosyal hizmet alanları da satılır. Emekçilerin nefes alacağı alanlar birer birer yok edilir."

Akçay Kampı hakkında

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi’ni 4046 sayılı Kanun kapsamında satış yöntemiyle pazarlık usulüyle satmak üzere ilana çıkardı. Toplam 15.370 m² alana sahip kamp alanında yüzme havuzu, idari bina, çeşitli atölyeler ve koruma altındaki 12 adet çınar ağacı bulunuyor.