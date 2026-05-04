BTSO/Burkay: Dünyayı doğru okuyanlar oyunun içinde kalacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen “Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları” programında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabetin giderek arttığına dikkat çekerek, bu süreçte şehirlerin ve kurumların vizyoner bir bakış açısıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Dünyayı iyi okuyamayanlar geride kalıyor” diyen Başkan Burkay, “Değişime ayak uyduranlar yoluna devam ediyor, diğerleri ise zamanla silinip gidiyor. Bizim hem ülke olarak hem de kurumlar olarak dünyadaki dönüşümü doğru analiz etmemiz gerekiyor” dedi. Burkay, ekonomide yaşanan dalgalanmaların doğru yönetildiğinde fırsata dönüşebileceğine de işaret etti. Bursa’nın üretim ve ihracat gücüne de değinen Burkay, şehrin 200’e yakın ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini, 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle küresel ölçekte güçlü bir aktör konumunda bulunduğunu ifade etti.

“Sanayi ve şehirleşme birlikte planlanmalı”

İbrahim Burkay, sanayi bölgeleri ile konut alanlarının birlikte planlanmasının sürdürülebilir kalkınma açısından kritik önemde olduğunu belirterek, geçmişte bu entegrasyonun yeterince sağlanamamasının şehirlerde ciddi yapısal sorunlara yol açtığını söyledi. Gelişmiş ülkelerin sanayi devrimi sonrası üretim alanlarını yalnızca fabrikalarla sınırlı tutmadığını, aynı zamanda bu bölgeleri konut, sosyal donatı ve ulaşım altyapılarıyla birlikte kurguladığını vurgulayan Başkan Burkay, bu yaklaşımın iş gücü verimliliğini artırdığına dikkat çekti.

Bursa’da da bu anlayış doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini ifade eden İbrahim Burkay, “İnsanların şehrin bir ucundan diğer ucuna uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmadığı, üretim ve yaşam alanlarının entegre olduğu yeni bir planlamayı hayata geçirmek zorundayız” diye konuştu.

“Sosyal yapı ve iş gücü dengesi yeniden düşünülmeli”

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İbrahim Burkay, sosyal destek mekanizmalarının üretim ve istihdam politikalarıyla uyumlu bir şekilde ele alınmasının önemine dikkat çekti. Çalışma hayatı ile sosyal yardımlar arasındaki dengenin doğru kurulamadığı durumlarda iş gücüne katılımın olumsuz etkilenebileceğini ifade eden Burkay, özellikle genç nüfusun üretime yönlendirilmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti.