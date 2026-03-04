BTSO/Burkay: Kentteki sorunların temelinde plansızlık var

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Kentte yaşadığımız pek çok sorunun temelinde plansızlık var. Şehrin anayasası niteliğindeki 1/100 binlik çevre düzeni planının bir an önce tamamlanması gerekiyor” dedi.

Bursa’daki üretimin yaklaşık yüzde 50’sinin hâlâ plansız alanlarda gerçekleştiğine dikkat çeken İbrahim Burkay, apartman altlarında faaliyet gösteren işletmelerin hem güvenlik hem de çevresel risk oluşturduğunu vurguladı. Deprem kuşağında yer alan Bursa’da bu durumun ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Burkay, işletmelerin planlı alanlara taşınmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Burkay, “13 yıldır hiç bıkmadan, usanmadan şehrin anayasası niteliğindeki 1/100 binlik yeni çevre düzeni planı için çalışıyoruz. Her platformda destek veriyor, taleplerimizi iletiyoruz. Ancak bugün maalesef hâlâ bu şehrin bir anayasası yok. Böyle bir çağda bunun sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların ana sebebi bu planın olmaması. Şehrin planlamaya, doğru okunan ve doğru tanımlanmış bir yol haritasına ihtiyacı var” dedi.

İş dünyasının sorumluluk almaya hazır olduğuna da vurgu yaparak, “Yıllardır ‘düzeltelim’ diyoruz ve bu konuda gerekli adımları atmaya hazırız. 8 bin üyemizin 5 bini bu konuda taahhüt verdi. Burada artık politika yapıcıların devreye girmesi gerekiyor. Biz hazırız, diyoruz. Yaşanabilir bir Bursa için yeri siz belirleyin, bizim bir adres dayatmamız yok. Kamu kazansın, yerel yönetimler kazansın, bu şehir kazansın. KOBİ OSB de olacak, organize ticaret bölgeleri de organize konut bölgeleri de hayata geçecek. Ümitsizlik asla yok” ifadelerini kullandı.