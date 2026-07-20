BTSO'dan ihracat için "Turkish Mall" modeli

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEKSİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda sektörün ihracat performansı, yeni pazar fırsatları ve uluslararası ticaret stratejileri ele alınırken, Burkay, “Turkish Mall” modeliyle Türk ürünlerinin küresel pazarlarda daha güçlü temsil edilmesini hedeflediklerini söyledi. Küresel ticarette rekabet koşullarının değiştiğini belirten Burkay, ihracatta artık yalnızca kaliteli üretimin yeterli olmadığını ifade etti.

Firmaların müşteriyi beklemek yerine hedef pazarlarda kalıcı ticaret ağları oluşturması gerektiğini vurgulayan Burkay, bu kapsamda yeni bir model üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Özellikle Afrika pazarında önemli fırsatlar bulunduğunu kaydeden Burkay, Etiyopya ziyaretinde gerçekleştirdikleri temasların bu potansiyeli ortaya koyduğunu söyledi. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren China Mall örneklerini hatırlatan Burkay, şu değerlendirmede bulundu: “Bugün artık müşterinin bize gelmesini bekleyemeyiz. Bizim müşteriye ulaşmamız gerekiyor. Çin yalnızca üretim yapmıyor, ürünlerini müşterinin ayağına götürecek ticaret merkezlerini de kuruyor. Türk ürünlerine yönelik ciddi bir talep var. Önemli olan bu talebi sürdürülebilir ticarete dönüştürebilecek organizasyonları hayata geçirmek. Bu doğrultuda Turkish Mall modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Hedef sürdürülebilir ihracat

Burkay, BTSO'nun ticaret ve alım heyetleri, UR-GE projeleri ile uluslararası fuar organizasyonları aracılığıyla firmaların yeni pazarlara açılmasını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti. Özellikle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Bursa'nın güçlü üretim altyapısı sayesinde uluslararası pazarlarda önemli bir talep gördüğünü ifade eden Burkay, bu talebin kalıcı ihracata dönüşmesi için yeni ticaret modellerinin kritik önem taşıdığını söyledi.