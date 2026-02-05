BTSO’dan Yenişehir’i aktarma Merkezi” yapacak Londra hamlesi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Avrupa’da uygun maliyetli taşımacılık yapan Wizz Air, easyJet ve Ryanair gibi önde gelen hava yolu şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Yenişehir Havalimanı’na ilişkin kapsamlı sunumların ilgili şirketlerle paylaşıldığını açıkladı. Bayizit, şubat ayı ortasında İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenecek Connect Aviation Forum’a katılacaklarını ifade ederek, “Bu organizasyonda Yenişehir Havalimanı’nın sahip olduğu potansiyeli ve Bursa’dan başlatılması planlanan yeni uçuşların önemini, Avrupa’nın farklı şehirlerinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine anlatacağız” dedi. Halihazırda Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan iç hatlarda beş farklı destinasyona uçuş düzenlendiğini hatırlatan Bayizit, SunExpress iş birliğiyle nisan–ekim döneminde Almanya’nın Düsseldorf ve Stuttgart kentlerine seferler gerçekleştirildiğini söyledi. Bayizit, “Londra hattını da devreye alarak bu uçuş ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Londra sadece yolcu değil, ticaret kapısı

Planlanan Londra hattının yalnızca yolcu taşımacılığı olarak değerlendirilmediğine dikkat çeken Bayizit, İngiltere’nin Bursa için stratejik bir ihracat pazarı olduğunun altını çizdi. “Başta siyah incir olmak üzere tarım ürünlerimizin ihracatında İngiltere önemli bir pazar. Londra bağlantısını, hem ticari hem de turistik açıdan Bursa’yı destekleyecek bir merkez (hub) olarak kurguluyoruz” ifadelerini kullandı. Luton Havalimanı yönetiminin, Türkiye’de yeni hatlar açmak amacıyla AJet ile görüşme talebinde bulunduğunu aktaran Bayizit, AJet’in halihazırda Bursa’dan haftada beş uçuşu bulunduğunu hatırlattı.