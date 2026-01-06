BTSO’nun UR-GE modeli Bursa’yı rekabette üst lige taşımayı hedefliyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Projelere katılan firmaların ihracat performanslarının Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmesi, modelin sahadaki karşılığını ortaya koyuyor. Projeler kapsamında firmalara yüzde 75’e varan devlet destekleriyle yurt dışı pazarlama faaliyetleri, alım heyetleri, uluslararası fuar katılımları ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuldu. EKONOMİ'ye yapılan değerlendirmelerde, bu projelerin Bursa ekonomisi için kaldıraç etkisi yarattığı vurgulandı.

En iyi uygulama örnekleri arasında

Bugüne kadar gerçekleştirilen 114 yurt dışı pazarlama faaliyeti ile Bursa sanayisi 35 ülkede yeni pazarlara açıldı. 83 alım heyeti organizasyonu sayesinde binlerce yabancı alıcı Bursa’da firmalarla doğrudan iş görüşmeleri yaptı. Firmaların ihracat yetkinliklerini artırmak amacıyla 155 teknik eğitim ve 70 stratejik danışmanlık çalışması hayata geçirildi.

Tekstil, bebe-çocuk konfeksiyonu, otomotiv yan sanayi ve sağlık sektörlerinde uygulanan UR-GE projeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterildi. JUNIOKIDS kümelenmesi ise Avrupa Kümelenme Mükemmelliği Bronz Marka Sertifikası alarak yönetim ve organizasyon yetkinliğini uluslararası alanda tescilledi.

BTSO, 2025 yılında da ihracat odaklı yoğun bir performans sergiledi. Yıl içinde 21 yurt dışı pazarlama faaliyeti ve 10 alım heyeti organizasyonu düzenlendi. Japonya’dan ABD’ye, İngiltere’den Körfez ülkelerine uzanan programlar kapsamında Bursalı firmalar; Tokyo, Londra, Dubai, Riyad, Chicago, Los Angeles ve Akra gibi küresel ticaret merkezlerinde yeni iş bağlantıları kurdu.

Güçlü ihracat doğru stratejiyle mümkün

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel belirsizliklerin firmaları daha katma değerli ve yeni pazarlara yönelttiğini belirterek, güçlü performansının ancak doğru strateji ve ortak kabiliyetiyle mümkün olduğunu vurguladı. “Bugüne hayata geçirdiğimiz 48 UR-GE projesi, firmalarımızın küresel pazarlara açılmasını sağlarken yerli gücümüzü uluslararası arenada daha görünür kılıyor” diyen Burkay, kümelenme modeliyle bilgi, deneyim ve ihracat vizyonunun ortak bir zeminde buluştuğunu ifade etti.

Yeni UR-GE projeleriyle sektörlere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Burkay, BTSO’nun hedefini, “Bursa iş dünyasını dünya pazarlarında daha güçlü, etkin ve kalıcı bir konuma taşımak” olarak özetledi.