Bu hafta 11 şirket temettü dağıtma kararı aldı
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada temettü gündemi hareketli geçti. 11 halka açık şirket, yatırımcılarına temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, 2026 yılına ilişkin temettü kararlarını açıklamayı sürdürüyor. Geride kalan haftada 11 şirket, yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacağını duyurdu.
Temettü açıklayan şirketler arasında farklı sektörlerden önemli firmalar yer aldı.
İşte temettü kararı açıklayan şirketler
DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO): Hisse başına 2,50 euro brüt temettü dağıtılması planlanıyor. Ödeme tarihi henüz açıklanmadı.
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP): Hisse başına 0,70 TL brüt, 0,595 TL net temettü dağıtacak. Temettü tarihi 4 Haziran olarak açıklandı.
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD): Hisse başına 5,00 TL brüt, 4,25 TL net temettü ödenecek. Ödeme tarihi 4 Haziran.
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN): Hisse başına 0,15 TL brüt, 0,1275 TL net temettü dağıtılacak. Ödeme tarihi henüz duyurulmadı.
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN): İki taksit halinde hisse başına toplam 1,4529 TL brüt, 1,2350 TL net temettü dağıtılacak. Ödeme tarihi açıklanmadı.
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO): Hisse başına 0,42796 TL brüt ve net temettü ödenecek. Hak kullanım tarihi 17 Haziran.
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP): Hisse başına 0,1067 TL brüt, 0,0907 TL net temettü dağıtacak. Tarih henüz netleşmedi.
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER): Hisse başına 0,1697 TL brüt, 0,1443 TL net temettü ödenecek. Temettü tarihi 1 Temmuz.
Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB): Hisse başına 0,6167 TL brüt, 0,5242 TL net temettü dağıtılacak. Ödeme tarihi 6 Temmuz.
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ): Hisse başına 2,00 TL brüt ve net temettü ödenecek. Temettü ödemesi 20 Temmuz'da yapılacak.
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE): Hisse başına 0,52 TL brüt, 0,442 TL net temettü dağıtılması planlanıyor. Ödeme tarihi henüz açıklanmadı.