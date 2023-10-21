Bu hafta altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,43 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,70, Euro/TL yüzde 1,40, altının gram satış fiyatı yüzde 4,55 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 7.446,97 ve en yüksek 8.252,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,43 değer kaybederek 7.510,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 4,55 artışla 1.791 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12.035 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.946 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,70 değer kazancıyla 28,0060 liraya, Euro ise yüzde 1,40 kazançla 29,6380 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,27 ile “Kıymetli Maden” fonları oldu.